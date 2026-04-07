Avanza Bank Rapporterar Starkt Nettoinflöde och Kundtillväxt i Mars

Avanza Bank presenterar sina marsresultat med en betydande ökning av nettoinflödet och fortsatt kundtillväxt, trots en viss minskning i sparkapitalet jämfört med föregående månad. Antalet courtagegenererande notor per handelsdag visar också en positiv trend. Informationen är från ett pressmeddelande.

Nätmäklaren Avanza Bank visade starka resultat under mars månad, enligt ett färskt pressmeddelande. Nettoinflöde t ökade kraftigt och landade på 5 090 miljoner kronor, en imponerande ökning med 95 procent jämfört med föregående månad (2 610 miljoner kronor). Även om detta representerar en ökning från föregående månad, är det viktigt att notera att nettoinflöde t minskade med 22 procent jämfört med samma period år 2025.

Detta tyder på en viss volatilitet i marknaden, men den kraftiga ökningen från februari är ändå en positiv signal för Avanza. Antalet nya kunder fortsatte att växa, med 22 000 nya kunder under mars, vilket bringar det totala antalet kunder till 2 298 000. Denna kontinuerliga kundtillväxt är ett tecken på Avanzas popularitet och förmåga att locka nya investerare till sin plattform. Sparkapitalet, en viktig indikator på kundernas engagemang och förtroende, uppgick till 1 074,5 miljarder kronor. Det representerar en minskning från 1 123,8 miljarder kronor från månaden innan, vilket kan bero på marknadsfluktuationer eller kundernas beslut att ta ut kapital. Trots denna minskning visar en jämförelse med samma period föregående år en ökning med 15 procent, vilket indikerar en långsiktig positiv trend för sparkapitalet. Antalet courtagegenererande notor per handelsdag uppgick till 198 200, en ökning från 194 300 föregående månad och 192 700 under mars 2025. Denna ökning tyder på en ökad handelsaktivitet på plattformen, vilket genererar intäkter för Avanza. Avanzas förmåga att attrahera och behålla kunder, kombinerat med en ökad handelsaktivitet, pekar på en fortsatt positiv utveckling för bolaget





