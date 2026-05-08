Under veckan har VA Syd spolat ut avloppsvatten i kanalen i Malmö på grund av akut läckage från en avloppsledning. Samtidigt uppmanades Malmöbor att inte spola efter varje toalettbesök, låta bli att tvätta eller diska i maskin – och duscha hos bekanta utanför stan.

Avloppsvatten rinner inte längre ut i kanalen i Malmö . Nu återstår arbetet med att suga upp bajs , bindor, tops och kondomer, rapporterar P4 Malmö hus. Under veckan har VA Syd spolat ut avloppsvatten i kanalen i Malmö på grund av akut läckage från en avloppsledning.

Samtidigt uppmanades Malmöbor att inte spola efter varje toalettbesök, låta bli att tvätta eller diska i maskin – och duscha hos bekanta utanför stan. Vid midnatt, natten till fredag, löstes avloppsläckan och boende kan nu återigen kan använda sina avlopp som vanligt, meddelar VA Syd





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Malmö Avloppsvatten Läckage Suga Upp Bajs Tops Kondomer

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

– Malmöbornas bajs spolas ut i kanalenOrenat avloppsvatten spolas ut i kanalen i Malmö, eftersom en stor avloppsledning måste lagas.

Read more »

– Avföring spolas ut i Malmös kanalOrenat avloppsvatten spolas ut i kanalen i Malmö, eftersom en stor avloppsledning måste lagas.

Read more »

Johanna Knutsson har skapat ett kärleksbrev till Malmö – ska spelas hela sommarenMusikprofilens verk får premiär i helgen i Folkets park.

Read more »

Pembert & Company öppnar Lokal 12 i MalmöMat- och eventaktören Pembert & Company lanserar den nya grillrestaurangen Lokal 12 i World Trade Center i Västra hamnen, Malmö, med fokus på nordiska råvaror och hög kvalitet.

Read more »