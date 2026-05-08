Under veckan har VA Syd spolat ut avloppsvatten i kanalen i Malmö på grund av akut läckage från en avloppsledning. Samtidigt uppmanades Malmöbor att inte spola efter varje toalettbesök, låta bli att tvätta eller diska i maskin – och duscha hos bekanta utanför stan.
Avloppsvatten rinner inte längre ut i kanalen i Malmö . Nu återstår arbetet med att suga upp bajs , bindor, tops och kondomer, rapporterar P4 Malmö hus. Under veckan har VA Syd spolat ut avloppsvatten i kanalen i Malmö på grund av akut läckage från en avloppsledning.
Samtidigt uppmanades Malmöbor att inte spola efter varje toalettbesök, låta bli att tvätta eller diska i maskin – och duscha hos bekanta utanför stan. Vid midnatt, natten till fredag, löstes avloppsläckan och boende kan nu återigen kan använda sina avlopp som vanligt, meddelar VA Syd
