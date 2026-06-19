Avtal mellan USA och Iran - Hormuzsundet öppnar inom en månad

Efter USA och Israels attack mot Iran och dödandet av ayatolla Khamenei har ett avtal slutits mellan USA och Iran. Hormuzsundet väntas öppnas igen, och en vapenvila mellan Israel och Hizbollah har ingåtts. Samtidigt pågår strider i Libanon med många dödsoffer.

Den 28 februari 2026 inledde USA och Israel en samordnad militär attack mot Iran som resulterade i dödandet av landets högste ledare, ayatolla Ali Khamenei.

Attacken utlöste en omfattande militär respons från Iran, som bland annat riktade motattacker mot Israel. Konflikten eskalerade snabbt och ledde till att Hormuzsundet, en av världens viktigaste sjöfartsleder för oljetransporter, stängdes. Efter månader av intensiva strider och diplomatiska ansträngningar har nu ett avtal slutits mellan USA och Iran. Enligt avtalet kommer Hormuzsundet att åter öppnas inom en månad, vilket väntas få stor påverkan på världsekonomin och bränslepriserna.

Redan nu har trafiken genom sundet ökat markant - under onsdagen passerade 91 fartyg, den högsta siffran sedan mitten av april. Detta kan jämföras med nivåer på cirka 110 passager per dag före kriget. Samtidigt har frågan om avgifter för passage av sundet varit en tvistefråga. USA har hävdat att farleden ska vara avgiftsfri medan Iran initialt aviserat en serviceavgift.

På fredagen meddelade Iran att avgifterna pausas under den 60 dagar långa förhandlingsperioden, men kräver att alla fartyg registrerar sig minst 48 timmar i förväg. Parallellt med avtalet mellan USA och Iran har en vapenvila ingåtts mellan Israel och Hizbollah i Libanon. Vapenvilan trädde i kraft under midsommarafton enligt uppgifter från israelisk militär och Hizbollahkällor. Enligt en amerikansk tjänsteman som Reuters talat med var USA och Qatar involverade i medlingen.

Vapenvilan kom efter en period av intensiva strider där Israel utförde luftangrepp i södra Libanon, bland annat i orten Nabatieh och omkringliggande byar. Antalet dödsoffer har varit högt - Libanons hälsodepartement rapporterade att 47 personer dödades och 97 skadades under en enda eftermiddag i samband med israeliska attacker. Israeliska styrkor har uppgett att de kommer att stanna inom en bufferzon så länge israeliska medborgare är hotade av Hizbollah.

Hizbollah å sin sida hävdar att intensiva strider pågår och att man beskjutit israeliska stridsvagnar, vilket enligt The Times of Israel dödade fyra israeliska soldater. Frankrikes utrikesminister Jean-Noël Barrot har krävt att USA utövar påtryckningar på Israel för att stoppa anfallen i Libanon, då Israel meddelat att man inte utesluter attacker utanför den så kallade säkerhetszonen, vilket skulle strida mot avtalet. De planerade samtalen mellan USA och Iran i Schweiz under fredagen ställdes in, enligt uppgifter från Irans utrikesdepartement.

Departementets talesperson Esmaeil Baghaei förklarade att mötet inte längre var brådskande efter att avtalet digitalt signerats, men att det kommer att hållas under de kommande dagarna. Förhandlingarna försenades delvis på grund av att striderna i Libanon måste avslutas, enligt AP. En annan viktig utveckling är att USA:s försvarsdepartement uppges behöva 80 miljarder dollar, motsvarande cirka 768 miljarder kronor, för att täcka kostnader kopplade till kriget i Iran och andra utgifter.

Den svenska allmänheten påverkas indirekt av händelserna, dels genom potentiella prisökningar på olja och varor till följd av osäkerheten kring Hormuzsundet, dels genom det humanitära lidandet i regionen. SVT rapporterar kontinuerligt om utvecklingen och följer den diplomatiska processen mellan USA och Iran, inklusive implementeringen av avtalet och vapenvilan mellan Israel och Hizbollah





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