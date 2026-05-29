Axel Månsson: Vi är bäst

IFK Kristianstad säkrar SM-guldet med 3-1 i matcher

Axel Månsson , 20, är ödmjuk efter att hans IFK Kristianstad säkrat SM-guldet. Laget vann den fjärde SM-finalen med 41-38 och säkrade därmed guldet med 3-1 i matcher.

Månsson är en av de yngsta spelarna i laget och har etablerat sig som en viktig spelare i IFK Kristianstad. Han har fostrats i Lödde och har snart ute i Europa. Månssons framfart är sin alldeles egen historia. Han har vunnit allt och det är en speciell känsla att vara bäst.

Månsson har ödmjukhet och erkänner att han inte vet om hans kontrakt med Høj Elite i Danmark gäller eller inte. Han säger att han inte vill tänka för mycket på det i dag och att han bara vill fira och ta det sedan. Månsson hoppas att någon har koll och att det blir pizza i omklädningsrummet. Han säger att det ska bli väldigt skönt med semester och att han kanske kan få dricka en eller två öl i kväll





sydsvenskan / 🏆 6. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Axel Månsson IFK Kristianstad SM-Guldet Europa

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

IFK Kristianstad vinner SM-guldet för tionde gångenIFK Kristianstad vann SM-guldet för tionde gången efter en final mot Malmö med publikrekord. Nikola Roganovic öppnade målskyttet för hemmalaget, men Kristianstad drog ifrån och vann med 40–36. Segern innebär att Kristianstad tar SM-guldet för tionde gången och första gången sedan 2023. Malmö får fortsätta vänta på sitt första guld. Nikola Roganovic lämnar Malmö för Bundesliga.

Read more »

Kristianstad vannSM-guld efter spännande match mot MalmöKristianstad besegrade Malmö med 41-38 i en spännande match och säkrade SM-guld. Stortalarna Axel Månsson och Nikola Roganovic presterade högt, och laget firas efter en framgångsrik säsong.

Read more »

Kristianstad tar SM-guld: ”Älskar detta laget'IFK Kristianstad vinner SM-guld i handboll på herrsidan efter seger med 41–38 mot HK Malmö i den fjärde finalmatchen. – Jag är helt tom, säger tränare Anders Hallberg, som nu lämnar IFK Kristianstad, till Handbollsligan Live.

Read more »

IFK Kristianstad är svenska mästare i handboll efter dramatisk finalIFK Kristianstad säkrade sitt tionde SM-guld efter en intensiv final mot HK Malmö i Malmö arena inför 5 836 åskådare. Laget visade erfarenhet och starkt anfallsspel medan HK Malmös försvar och målvakt misslyckades. Axel Månsson, 20 år, var en avgörande spelare med tolv mål och sju assist.

Read more »