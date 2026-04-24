Ayatollan förbjuder uranförhandlingar – Kärnkrisen eskalerar

Irans högsta ledare, Ayatollan Ali Khamenei, har förbjudit förhandlingar om landets uranprogram, vilket hotar att stoppa kärnförhandlingarna. Spänningarna ökar samtidigt som USA upprätthåller blockaden av Hormuzsundet.

Den politiska situationen kring kärnförhandlingar na med Iran har nått en kritisk punkt, med en oväntad vändning som hotar att stoppa framstegen. Högsta ledaren i Iran , Ayatollan Ali Khamenei, har utfärdat ett direkt förbud mot alla förhandlingar gällande Iran s uranprogram, enligt rapporter från den oberoende nyhetskanalen Iran International.

Detta beslut kommer mitt i fortsatta spänningar och den amerikanska blockaden av Hormuzsundet, vilket ytterligare komplicerar situationen. Khamenei har inte fastställt någon ny tidsram för förhandlingarna, utan avvaktar ett nytt förslag från Iran. Beslutet har skapat oro och intern oenighet inom det iranska etablissemanget. Vita husets pressekreterare Karoline Leavitt har bekräftat att Trumps sändebud Steve Witkoff och svärsonen Jared Kushner kommer att träffa en iransk delegation i ett försök att återuppta samtalen.

Samtidigt har Iran signalerat att utrikesminister Abbas Araghchi inte kommer att delta i direkta samtal med amerikanska representanter. Araghchi motsatte sig kraftigt Khameneis order, och varnade för att ett sådant förbud skulle vara ”en dödsdom” för förhandlingarna och göra närvaron i Islamabad ”helt meningslös”. Denna åsikt delades inte av Khamenei, som i ett inlägg på X (tidigare Twitter) hävdade att ”tack vare den anmärkningsvärda enighet som bildats bland våra landsmän har fienden besegrats”.

Liknande uttalanden spreds snabbt av andra högt uppsatta iranska tjänstemän, inklusive Mohammad Bagher Ghalibaf, chefsdomaren Gholamhossein Mohseni Ejei och president Masoud Pezeshkian, vilket tyder på en samordnad front. Förändringar i personalstyrkan har också skett jämfört med den tidigare samtalsrundan i Pakistan, där USA:s vicepresident JD Vance nu stannar hemma, men enligt Leavitt fortfarande är ”djupt involverad i hela processen”. Kärnfrågan, uranet, har identifierats av Donald Trump som den avgörande punkten i förhandlingarna.

Den tidigare avbrutna första sessionen av samtalen handlade främst om hur länge Irans anrikning ska förbjudas och vad som ska hända med det uran som redan har anrikats i landet. Situationen förvärras av rapporter om att Ayatollan Khamenei ska ha ådragit sig allvarliga brännskador i ansiktet efter attacken som dödade hans far i början av kriget. Han hålls nu gömd på en hemlig plats och har svårt att tala, vilket komplicerar hans förmåga att leda förhandlingarna.

Denna kombination av faktorer – Khameneis förbud mot förhandlingar om uranet, intern oenighet inom Iran, personalförändringar på båda sidor och Ayatollans hälsotillstånd – skapar en mycket osäker och spänd situation. Framtiden för kärnförhandlingarna är nu mer osäker än någonsin, och risken för eskalering av konflikten ökar. Det är oklart om de kommande mötena mellan Witkoff, Kushner och den iranska delegationen kommer att kunna bryta dödläget och återuppta meningsfulla samtal.

Den fortsatta blockaden av Hormuzsundet lägger ytterligare press på situationen och ökar risken för en militär konfrontation. Det är avgörande att alla parter visar återhållsamhet och engagemang för diplomati för att undvika en katastrofal utveckling





