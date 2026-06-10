Artikeln belyser Aztekastadionens historia, de aktuella renoveringskontroverserna inför VM 2026, och presenterar unga talanger som Gilberto Mora samt Son Heung-mins situation inför hans potentiellt sista VM.

Aztekastadion i Mexico City invigdes 1966 och har en riktigt intensiv historik, inte minst från VM 1970 och 1986. Under VM 1986 skedde en av de mest minnesvärda matcerna när Argentina möter England i kvartsfinalen, där Diego Maradona gjorde både 'handens mål' och det så kallade 'målet på hundredet' - två inslag som fortfarande diskuteras världen över.

Inför det kommande världsmästerskapet i Mexiko, USA och Kanada 2026 har arenan genomgått en omfattande renovering för att tillgodose moderna krav på säkerhet, komfort och infrastruktur. Renoveringen har dock präglats av flera kontroverser, bland annat rättsstrid om äganderätten till vissa läktarplatser och kritik från lokala grupper som känner sig utestängda från processen. Dessutom rapporterar engelska medier att tusentals person hotar att bojkotta arenans VM-premiär på grund av höga biljettpriser och begränsad tillgång för ordinära fans.

I samband med detta protesterade lärare utanför arenan i tisdags, och krävde högre löner samt motsatte sig en pensionsreform som de anser underminerar deras ekonomiska säkerhet. När BBC presenterar en lista över 20 unga spelare utanför den brittiska ligan att hålla utkik efter under sommaren hamnar den mexicanska mittfältstalangen Gilberto Mora från Tijuana på andra plats. 17-åringen beskrivs som en naturlig efterföljare till spanjolen Pedri och har redan fått smeknamn som 'Den mexikanska pärlan' och 'Den lille maestron', på spanska 'Crackito'.

Hans teknikk, vision och lätthet att kontrollera spelet har väckt stort intresse bland europeiska klubbar, och han ses som ett av Mexicos största hopp för framtiden, inte minst inför VM 2026 på hemmaplan. Sydkoreas stjärna Son Heung-min gör sitt fjärde VM när turneringen säsongsstartar i Nordamerika. Många tror att det kommer att bli den 33-årige spelarens sista VM; han lämnade Tottenham och Premier League för att spela i MLS i Los Angeles FC förra året.

Under VM i Qatar 2024 kunde inte Son göra några mål, men den här säsongen i MLS leder han assistligan med nina framspelningar efter tolv matcher, vilket visar att hans skapande förmåga fortfarande är hög. Son är en av Asiens största fotbollsspelare genom tidernas och en viktig symbol för sydkoreansk fotboll.

Trots att hans skytte i VM har varit begränsat har hans anförande och erfarenhet avgörande för Sydkorea, och fans världen över ser fram emot att få se den tekniskt skicklige förwardsen i aktion en sista gång på världens största scen





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VM 2026 Aztekastadion Diego Maradona Gilberto Mora Son Heung-Min

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