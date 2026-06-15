B-52 kraschar i Kalifornien och Newsom anklagar Trump för utredning

En militär B-52 bombplan kraschade vid Edwards flygbas i Kalifornien, vilket utlöst en utredning om orsaken. Samtidigt påstår Kaliforniens guvernör Gavin Newsom att president Trump har beordrat justitiedepartementet att utreda honom och hans fru. I Mellanöstern reagerar man på ett nytt avtal mellan USA och Iran om Israel och Libanon.

En B-52 bombplan från USA:s militär kraschade i närheten av Edwards flygbas i Kalifornien enligt NBC i Los Angeles. Olyckan inträffade klockan 11.20 lokal tid och räddningstjänst, polis och ambulans har tillkallats.

En person greps omedelbart på plats av allmänheten och lämnades sedan över till polisen. Myndigheterna har inlett en utredning om orsaken till kraschen. B-52 Stratofortress är ett långdistansbombplan som först introducerades på 1950-talet och utgör en central del av USA:s militära luftstridsförmåga. Besättningen brukar vara fem personer.

Samtidigt uttalar sig Kaliforniens guvernör Gavin Newsom om politiska tionden. Han påstår att USA:s president Donald Trump beordrat justitiedepartementet att utreda honom och hans fru. Newsom menar att det är en hämnd för hans kritik mot Trump och för att han överväger att ställa upp i presidentvalet 2028.

"Idag har min fru och jag hamnat på Donald Trumps svarta lista. Han har beordrat sitt justitiedepartement att utreda oss. De har inte hittat något brott - de försöker bara hitta ett", skriver Newsom på X. Det är oklart vad de skulle utredas för. I Mellanöstern kommer blandade reaktioner på ett avtal som i dag skrevs under mellan USA och Iran om Israel och Libanon.

Libanons president Joseph Aoun välkomnade avtalet under ett samtal med den iranska utrikesministern Abbas Aragchi och uttryckte hopp om att det ska minska spänningarna i regionen och betonade att Libanons suveränitet ska respekteras. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu meddelar samtidigt att de israeliska styrkorna kommer att stanna kvar i Libanons buffertzon så länge det behövs. Aftonbladet inkluderar också enljutande information om sin tjänst Tipsa! där läsare kan skicka in tips, bilder och video. Tjänsten garanterar källskydd och ersättning för publicerade nyhetstips.

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