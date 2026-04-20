Babyboom i Rögle BK inför finalserien: Tränaren skämtar om situationen

Rögle BK drabbas av en oväntad babyboom inför SM-finalerna mot Skellefteå. Flera nyckelspelare och ledare väntar barn samtidigt, vilket tvingar laget till logistisk flexibilitet.

Medan Rögle BK förbereder sig för den stora finalveckan i SM-slutspelet och ställer in siktet på bortamatcherna mot Skellefteå AIK, har laget hamnat i en minst sagt speciell och oväntad situation utanför isen. Det är inte bara de sportsliga förberedelserna som står i fokus, utan också en omfattande babyboom som slagit hårt mot truppen precis när det gäller som mest.

Huvudtränaren Dan Tangnes, som annars brukar vara fokuserad på taktiska detaljer och spelsystem, har valt att bemöta den komiska situationen med humor. Nästa år får vi väl säga att det är förbjudet att ligga i augusti, skämtar han när han får frågor om lagets oväntade frånvaro. Det handlar om flera av lagets absolut viktigaste kuggar, inklusive nyckelspelarna Fredrik Olofsson, Linus Sandin och Paul LaDue, samt assisterande tränaren Max Bohlin som alla väntar tillökning i familjen under de kommande dagarna. Situationen innebär logistiska utmaningar inför resan till Skellefteå, där de två inledande finalmatcherna väntar från onsdag till lördag. Under måndagen bekräftades det att både Linus Sandin och Paul LaDue befann sig på BB då förlossningarna förväntas ske när som helst. För en sportorganisation är det ovanligt att så många centrala figurer blir pappor samtidigt, och det har krävt att ledningen varit extremt flexibel. Dan Tangnes understryker dock att familjen alltid kommer i första hand. De är väl omhändertagna och vi har tagit höjd för att de ska kunna bli pappor och spela hockey samtidigt. Vi får så klart vara flexibla, men det går alltid före all idrott. Du får två höjdpunkter i livet ganska nära inpå varandra när du ska bli pappa för första gången och få möjligheten att spela final, menar han och betonar att klubben stöttar spelarna fullt ut i denna privata process. Logistiken har varit en central del av förberedelserna under hela slutspelet. Linus Sandin har vid flera tillfällen under resans gång öppet berättat att en bil funnits i beredskap under lagets bortamatcher för att han snabbt ska kunna lämna arenan om ett nödsamtal skulle komma. Efter semifinalvinsten mot Växjö Lakers fick spelartruppen tre dagars välbehövlig ledighet, och vid återsamlingen på måndagen var det en förväntansfull men också något decimerad grupp som tränade. Trots att fokus ligger på att vinna SM-guld finns det en förståelse för att livet utanför hockeyrinken fortsätter. Rögle BK går nu in i finalserien med en unik inställning där man hoppas att både de sportsliga framgångarna och de personliga milstolparna ska gå hand i hand. Oavsett vad som händer i Skellefteå kommer den här finalveckan att bli minnesvärd för samtliga inblandade, både på grund av spelet på isen och de lyckliga familjehändelserna som utspelar sig parallellt. Det är en påminnelse om att idrottare också är människor med ett privatliv som ibland krockar med den professionella kalendern, men med rätt stöd och planering går det att hantera det mesta





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nytt gäng i Skellefteå – ledaren åtaladEtt nytt gäng utmanar Dalennätverket om narkotikamarknaden i Skellefteå. De kallar sig MTF. Nu står nätverkets utpekade ledare åtalad för att ha försökt köpa va

Read more »

Nyhetsöversikt: Mordförsök i Skellefteå, hundattack i Jordbro och filminspelning orsakar falsklarmEn sammanfattning av helgens händelser: Man gripen misstänkt för mordförsök i Skellefteå, två personer skadade i hundattack i Jordbro, filminspelning misstogs för misshandel i Göteborg, misshandel i Mellerud, dödsskjutning i Kiev, påven bemöter kritik från Trump, man anhållen misstänkt för mord i Malmö och trafikolycka på E4.

Read more »

Nordkorea avfyrar robotar, mordförsök i Skellefteå och hundattackerNordkorea har genomfört ytterligare robotavfyrningar mot Japanska havet, Sydkorea och Japan rapporterar händelsen. I Skellefteå har en man gripits misstänkt för mordförsök efter att en kvinna hittats allvarligt skadad. Dessutom har två personer blivit hundbitna i Jordbro, varav en allvarligt, och en misshandel har inträffat i Göteborg.

Read more »

Biografi över drottning Elizabeth, mordförsök i Skellefteå och räddningsinsats på vattenHistorikern Anna Keay har fått i uppdrag att skriva den officiella biografin om drottning Elizabeth II. Samtidigt har en man gripits i Skellefteå misstänkt för mordförsök och två personer har räddats ur vattnet efter att ha fallit ur en ribbåt. Aftonbladet uppmanar även läsare att bidra med nyhetstips, bilder och video.

Read more »

Kraftig explosion i Malmö – Nordkorea avfyrar robotar – Mordförsök i Skellefteå och KievNyhetssvep som täcker en kraftig explosion i Malmö med omfattande skador, Nordkoreas upprepade robotavfyrningar, ett misstänkt mordförsök i Skellefteå och en dödlig skjutning i Kiev. Rapporter om hundbett och förväxlingar med filminspelning i Sverige inkluderas.

Read more »

Hayden Hackney hyllar den svenske tränaren efter prisregn i MiddlesbroughEfter att ha utsetts till årets spelare i Middlesbrough riktar Hayden Hackney ett stort tack till tränaren Kim för sin utveckling, samtidigt som han kämpar för att återvända från en frustrerande skadeperiod inför säsongsavslutningen.

Read more »