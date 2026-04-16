Bagare anklagad för att ha stulit 35 miljoner från Svenska kyrkan i New York

En före detta förtroendevald inom Svenska kyrkan i New York, som även arbetade som bagare, misstänks för att ha förskingrat cirka 35 miljoner kronor från kyrkans donationer. Mannen har häktats och åtalats för förskingring och urkundsförfalskning. Åklagaren betonar vikten av att givares pengar används för kyrkans syften.

En före detta förtroendevald inom Svenska kyrkan i New York , som även arbetade som bagare i kyrkans kafé, står nu anklagad för att ha stulit en betydande summa pengar – närmare bestämt 35 miljoner kronor – från kyrkans donationer.

Mannen, som är i 40-årsåldern, misstänks ha utnyttjat sin ställning mellan åren 2018 och 2025 för att systematiskt tömma kyrkans kassa.

Enligt åklagarmyndigheten i New York ska pengarna ha använts för en rad personliga ändamål, inklusive inköp av mat, betalning av räkningar och finansiering av misslyckade affärsprojekt.

Åklagaren Letitia James framhåller vikten av transparens och att givares generösa bidrag ska gå till att stödja kyrkans verksamhet och dess syften.

Misstankarna mot mannen är allvarliga och omfattar förskingring och urkundsförfalskning, med sammanlagt 24 åtalspunkter.

Enligt uppgifter i The New York Times ska mannen ha utnyttjat sina förtroendepositioner för att skapa bankkonton i Svenska kyrkans namn, vilka endast han själv hade kontroll över. Genom att förfalska bokslut ska han sedan ha kunnat dölja de omfattande uttag han gjort från dessa konton.

Mannen häktades nyligen och fördes till det ökända Rikers Island-fängelset, där han nu sitter med en borgen satt till 700 000 dollar.

Händelsen har skakat Svenska kyrkan i New York, men myndigheterna har i nuläget inte pekat ut någon annan inom församlingen som misstänkt.

Kyrkoherde Fredrik Ollila kommenterar situationen i ett pressmeddelande och betonar att man tar händelserna på största allvar och vill genomföra en grundlig utredning för att fastställa vad som har hänt. Svenska kyrkan uppger att de samarbetar fullt ut med de pågående utredningarna.

Även om den rättsliga processen är i sin linda, är det tydligt att detta fall belyser behovet av robusta interna kontroller och transparens inom religiösa organisationer, särskilt när det gäller hanteringen av gåvor och donationer från församlingsmedlemmar. Fallet understryker vikten av att förtroendevalda och anställda agerar med integritet och följer de etiska riktlinjer som förväntas av dem, för att upprätthålla allmänhetens förtroende för kyrkan och dess arbete





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Svenska Kyrkan New York Förskingring Brott Donationer

United States Latest News, United States Headlines

