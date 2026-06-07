Bakom kulisserna på inspelningen av Riksmord i Borlänge

SVT får en unik inblick i inspelningen av den nya serien Riksmord där Cissi Forss spelar spaningsledaren Åsa Ståhl. Serien, producerad av SkyShowtime, följer en elitstyrka som löser verklighetsbaserade fall och har spelats in i flera orter inklusive Borlänge, Skåne och Norrbotten.

Den nya TV-serien Riksmord , en produktion för streamingtjänsten SkyShowtime, har under flera veckor spelats in i Borlänge med omnejd. Serien följer en kringresande elitstyrka som löser fall inspirerade av verkliga händelser.

En central karaktär är spaningsledaren Åsa Ståhl från Dalarna, spelad av skådespelaren Cissi Forss som har rötter i länet. Inspelningen har skett i Tuna-Hästberg under stort hemlighetsmakeri, och produktionen har även tagit sig till Skåne och Norrbotten för andra scen. I serien medverkar en stark skådespelarg Robb som Alexander Abdallah, Jonas Karlsson, Pernilla August och Nina Zanjani. Under inspelningen väckte kritik när produktionen sökte en body double till Jonas Karlsson med ettarvode på 500 kronor.

Producent Sofie Palage har svarat på denna kritik. SVT har haft tillstånd att följa med bakom kulisserna på inspelningen och ger nu en inblick i arbetet. Serien representerar en ny satsning från SkyShowtime och syftar till att kombinera spänning med autentiska kriminalfall. SVTs nyhetsrubriker ska enligt värderingar sträva efter saklighet och opartiskhet, där publicerat innehåll ska vara sant och relevant.

I akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, vilket innebär att det skal berättas vad som är känt och vad som är oklart





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