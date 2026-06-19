Bambu Lab lanserar PLA Pure - säkerhetscertifierat filament för 3D-skrivare

Bambu Labs nya filament PLA Pure erbjuder gratis certifiering enligt EN 71-3 och EU-livsmedelskrav, perfekt för småföretagare och hemmaentusiaster med fokus på säkerhet och minimala utsläpp.

I veckan presenterade Bambu Lab sitt nya filament, PLA Pure, som är särskilt utvecklat för att möta strikta säkerhetskrav när det gäller plast. Detta gör det enklare för entusiaster och småföretagare att certifiera sina produkter för försäljning.

Tidigare har certifieringsprocessen ofta varit både dyr och krånglig, men med detta nya filament erbjuder Bambu Lab de nödvändiga dokumenten helt gratis. Filamentet är certifierat enligt standarden EN 71-3, vilket gäller kemisk säkerhet i leksaker, och det uppfyller även EU-kraven för material som kommer i kontakt med livsmedel. Enligt Bambu Lab baseras materialet på naturliga råvaror som majs och sockerrör, och färgpigmenten är av samma typ som återfinns i serviser för barn.

PLA Pure är även optimerat för att minimera partikel- och kemiska utsläpp (VOC) under utskriftsprocessen, vilket är fördelaktigt för användare med 3D-skrivare i hemmet eller i mindre lokaler med begränsad ventilation. Filamentet finns tillgängligt i flera färger, inklusive pastellnyanser som Milky Pink och Baby Blue, med ett pris på cirka 200-250 kronor per kilo beroende på om man köper en komplett rulle eller en påfyllning





feber / 🏆 12. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

PLA Pure Bambu Lab 3D-Skrivare Filament Säkerhetscertifiering EN 71-3 Miljövänligt VOC Hemproduktion

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fem saker att ha koll på inför börsöppningenEn öppning svagt ned är att vänta på Stockholmsbörsen trots att USA och Iran skrivit under ett gemensamt avtal som ska leda till fred i Mellanöstern.

Read more »

Marja Grill behärskar konsten att berätta om svåra sakerMan måste handskas varsamt med utsatta människor. Marja Grill behärskar den konsten, skriver Sara Martinsson.

Read more »

Ett läkemedelssystem som klarar två saker samtidigtDEBATT: För den som väntar på en läkemedelsbehandling spelar det ingen roll hur välbalanserat systemet ser ut på ett papper. Det som spelar roll är att det…

Read more »

Pilotdag gav mersmak för planerade trygghetsvandringarTänkt att dra igång i höst: ”Ungdomarna brukar vara positiva när vi är ute och gör saker”.

Read more »