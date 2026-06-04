Bankernas och finansbolagens arbete med kredithantering förändras

Bankernas och finansbolagens arbete med kredithantering genomgår en tydlig förändring på grund av skärpt tillsyn och ökade krav på konsumentskydd.

Banker nas och finansbolagens arbete med kredithantering genomgår just nu en tydlig förändring. I takt med skärpt tillsyn och ökade krav på konsumentskydd granskas områden som tidigare främst hanterades operativt nu allt hårdare av både myndigheter och kunder.

För kreditgivare handlar det inte längre bara om effektiva betalningsflöden, utan om att säkerställa att hela kreditkedjan lever upp till nya krav på transparens och ansvarsfull hantering. Enligt Fredrik Andersson, Commercial Manager på kredithanteringsbolaget Intrum, är kredithantering generellt en strategisk fråga som påverkar både varumärke och styrning. - Man behöver kunna visa att man arbetar rättvist, transparent och kundanpassat genom hela processen. Det gäller även när kunder hamnar i ekonomiska svårigheter, säger han.

Ökade regulatoriska krav gör dessutom att aktörer behöver se över både interna arbetssätt och externa samarbeten inom kravprocessen. Valet av kredithanteringslösning påverkar i dag både risknivå, regelefterlevnad och kundupplevelse. Därför har frågan också flyttat upp på ledningsnivå. - Kundernas förväntningar och beteenden förändras snabbt.

Digital tillgänglighet, tydlig kommunikation och individanpassade lösningar har blivit en självklarhet även inom kredithantering. Standardiserade processer och otydlig dialog riskerar därför att påverka kundrelationen negativt. Fredrik Andersson förklarar att kunder jämför användandet med resten av den digitala bankupplevelsen. Det innebär att banker behöver arbeta mer datadrivet och integrera kundperspektivet tydligare i sina kreditprocesser.

- Vi ser tydligt att banker i allt högre grad efterfrågar lösningar som kombinerar effektivitet med kontroll och kundförståelse. Förmågan att hantera kredithantering ansvarsfullt blir därmed också en konkurrensfråga. Framtidens vinnare blir de banker som lyckas kombinera finansiell kontroll med ett starkt kundfokus - där avgörs både kundrelation och konkurrenskraft





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Kredithantering Banker Finansbolag Regulatoriska Krav Kundupplevelse

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