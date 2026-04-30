Bankernas stora omställning: AI förändrar allt – och Swedbank skär ner

AI revolutionerar banksektorn och tvingar fram en djupgående omställning. Gunnar Wijkmark från Accenture Sverige beskriver hur AI påverkar allt från kundmöten till interna processer. Samtidigt genomför Swedbank ett omfattande sparpaket med 550 jobb som ska bort.

Banksektorn står inför en omvälvning som överträffar tidigare teknologiska skiften, enligt Gunnar Wijkmark, chef för bankaffärsområdet på Accenture Sverige. I en intervju med Realtid framhåller han att AI inte längre är en isolerad trend utan en integrerad del av bankverksamheten, som påverkar allt från kundinteraktioner till interna processer och strategisk planering.

Wijkmark betonar att AI:s potential ligger i att möjliggöra fundamentala förändringar i hur banker och företag opererar, och beskriver det som en nästan filosofisk omställning. Han avfärdar tanken att AI primärt handlar om att reducera personalstyrkan, och argumenterar istället för att det handlar om att utöka kapaciteten och skapa nya arbetssätt.

Han illustrerar detta med ett exempel där antalet personer på en operationsavdelning kan öka från 100 till 1000 genom att integrera mänskliga medarbetare med AI-agenter, där AI fungerar som en förstärkning av den mänskliga kompetensen. Människan fokuserar på komplexa uppgifter medan AI hanterar resten. En betydande utmaning för bankerna är att en stor del av deras IT-resurser, upp till 70 procent, ägnas åt att underhålla äldre system. AI:s snabba utvecklingstakt skapar en krock med bankernas traditionella, långsiktiga planeringsprocesser.

Wijkmark understryker att AI-tekniken förändras kontinuerligt, vilket kräver en anpassningsförmåga som många banker inte är rustade för. Han pekar på att många medarbetare är utbildade för specifika plattformar och arbetssätt och nu måste lära sig att arbeta på ett helt nytt sätt. Att inte hänga med i utvecklingen riskerar att göra det svårare att fungera i framtidens banksystem, där AI sannolikt kommer att vara allestädes närvarande.

Samtidigt rapporteras om valutaförsvagningar, vinstlyft hos UBS, begränsningar av AI-verktyg hos Goldman Sachs på grund av säkerhetskrav och geopolitiska spänningar, samt en global konflikt kring bankers kapitalkrav och Basel III-regelverket. Dessa händelser understryker den komplexa och dynamiska situation som banksektorn befinner sig i.

Swedbank har dessutom initierat ett omfattande sparpaket som innebär att 550 tjänster ska avskaffas fram till slutet av 2027, med målet att minska personalstyrkan till 16 800 heltidstjänster och uppnå årliga besparingar på cirka 1 miljard kronor från och med 2028. Denna omorganisation förväntas kosta 1,3 miljarder kronor. Dessa åtgärder, tillsammans med de teknologiska förändringarna och de globala ekonomiska trenderna, visar att banksektorn genomgår en djupgående transformation.

Det är en tid av både utmaningar och möjligheter, där banker måste vara beredda att anpassa sig och investera i ny teknik för att förbli konkurrenskraftiga. Framtiden för banksektorn kommer att präglas av en kombination av mänsklig expertis och AI-driven effektivitet, där innovation och anpassningsförmåga är nyckeln till framgång. Denna utveckling kräver en ny syn på kompetensutveckling och en vilja att omfamna förändring inom hela organisationen





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Swedbank planerar att minska personal och sälja PayexSwedbank planerar att minska antalet anställda med 550 till 2027 och inleder en försäljningsprocess för fakturatjänsten Payex. Omorganisationen beräknas kosta 1,3 miljarder kronor 2026 men ge årliga besparingar på 1 miljard från 2028. Börserna i Asien går uppåt, medan brandrisken är hög inför valborgsfirandena.

Read more »

Swedbank ska banta med 550 tjänster – kostar 1,3 miljarderSwedbank ska minska antalet tjänster från dagens 17.350 till 16.800 vid slutet 2027, en övning som ska sänka kostnaderna med 1 miljard kronor år 2028 och kosta 1,3 miljarder kronor.

Read more »

Högre utlåning ljuspunkt från SwedbankSwedbank levererade ett stabilt resultat utan större överraskningar. På plussidan noteras att banken håller jämna steg med bolånemarknaden och utlåningen till företag växer. Samt omorganisationen som väntas sänka kostnaderna. Vi väntar oss ingen större kursreaktion.

Read more »

Misstankar kvarstår mot Gunther Mårder – Swedbank kapar jobb och SEB rapporterar starktGunther Mårder släpps från häktet men är fortfarande misstänkt för grovt insiderbrott. Samtidigt genomgår Swedbank en stor omorganisation med nedskärningar och försäljning av Payex. SEB redovisar ett starkt resultat men varnar för utmaningar i Mellanöstern.

Read more »

Global kapitalstrid hotar bankernas framtidGlobal strid om bankregler eskalerar – USA, EU och Storbritannien sänker kapitalkrav i kapprustning som hotar finansiell stabilitet.

Read more »

Gunnar Strömmer efter ilskan mot kuppen av SD: ”Klart det kan påverka”Sverigedemokraternas röstningskupp i riksdagen har väckt ilska bland partierna, och nu samlas gruppledarna utan partiet för ett krismöte,

Read more »