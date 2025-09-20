BankID upphör att fungera på äldre mobiler – säkerheten i fokus

Från och med nästa år krävs iOS 16 eller Android 9 för att använda mobilt BankID. Åtgärden är en del av BankIDs säkerhetsarbete för att skydda användare mot bedrägerier och intrång. Äldre mobiltelefoner saknar ofta viktiga säkerhetsfunktioner och kan inte uppgraderas till de senaste operativsystemen.

Nästa år lanseras en uppdaterad version av mobilt BankID som innebär att applikationen inte längre kommer att fungera på mobiltelefoner som inte kan uppgraderas till iOS 16, Android 9 eller senare versioner av operativsystemen. Detta beslut, som rapporteras av TV4, motiveras av BankIDs egna säkerhet såtgärder.

Äldre mobiltelefoner, som inte längre får uppdateringar till de senaste operativsystemen från tillverkarna, saknar ofta kritiska säkerhetsfunktioner, vilket gör dem mer sårbara för cyberattacker och bedrägerier. Charlotte Pataky, pressansvarig på BankID, förklarar att höjningen av systemkraven är ett direkt svar på det rådande cybersäkerhetsläget och ett sätt att skydda användarnas data och identiteter från potentiella intrång. Hon framhåller vikten av att kontinuerligt anpassa säkerhetsnivån för att möta de ständigt föränderliga hotbilderna. BankID har förstått att säkerheten är en dynamisk process som kräver ständig uppdatering och förbättring. \Användare som för närvarande använder BankID på äldre operativsystem kommer att mötas av ett varningsmeddelande i appen. Detta meddelande uppmanar dem att byta enhet om den inte kan uppgraderas till ett kompatibelt operativsystem. Åtgärden syftar till att informera och vägleda användarna om de förändringar som är på gång och att säkerställa att alla användare har en säker och skyddad upplevelse. Denna proaktiva strategi är avgörande för att minimera risken för säkerhetsincidenter och för att upprätthålla användarnas förtroende för BankID. För många är BankID en kritisk komponent i deras dagliga ekonomiska aktiviteter, vilket gör säkerheten till en prioriterad fråga. Att säkerställa att användarna har den senaste och säkraste versionen av appen är avgörande för att upprätthålla ett tryggt digitalt ekosystem.\De äldsta iPhone-modellerna som stödjer iOS 16 är iPhone 8 och iPhone 8 Plus, vilka lanserades i september 2017. På Android-sidan inkluderar de äldsta kompatibla modellerna Google Pixel, som släpptes i oktober 2016, samt Samsung Galaxy S8 och S8+, lanserade i april 2017. Detta innebär att ägare av äldre enheter kommer att behöva uppgradera sina telefoner för att fortsätta använda BankID. Beslutet är strategiskt motiverat för att minimera säkerhetsrisker och för att säkerställa att alla användare har tillgång till de senaste säkerhetsfunktionerna. BankID arbetar kontinuerligt med att förbättra säkerheten och skydda användarnas integritet, vilket kräver att de anpassar sig till teknologins framsteg och de förändrade hotbilderna. Denna uppdatering av systemkraven är ett bevis på BankIDs åtagande att erbjuda en säker och pålitlig tjänst för sina användare, oavsett vilken enhet de väljer att använda





