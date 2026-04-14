Barcelona kämpar i Champions League: Flicks offensiva filosofi ställs på prov

Barcelona riskerar att åka ut i Champions League trots en lovande start. Hansi Flicks hyperoffensiva taktik ifrågasätts efter en match präglad av misstag och taktisk inkonsekvens. Samtidigt kämpar Atlético om en plats i finalen.

Om det är något lag som kan vända ett tvåmålsunderläge på Metropolitano, är det Barcelona . Tanken är god, men den fungerar uppenbarligen inte i praktiken. De flesta lag skulle kännas så gott som utslagna på förhand inför ett besök till ett kokande Metropolitano i Madrid med ett 0–2-underläge att hämta upp. Men om det är något vi vet om Hansi Flick s hyperoffensiva, frejdiga, pressande Barcelona så är det att de potentiellt kan göra precis så många mål de vill i en fotbollsmatch.

Lamine Yamal väckte hoppet tidigt, och Ferran Torres utjämnade mötet till 2–2 totalt, vilket såg ytterst svårutjämnat ut på förhand. Atléticofansen stirrade tomt, försvarsmuren visade sig vara ihålig. Man kan räkna med utvisningen, så klart. Man undrar vad som hade skrivits om Fermin Lopez hade satt 3–0 istället för att få Juan Mussos dobbar i ansiktet, och om inte Atlético hade kontrat direkt och placerat in det 1–2-mål som visade sig bli avgörande i slutändan.

Oavsett resultattavla gör Barcelona exakt samma sak: de är taktiskt inkapabla till att ens sjunka en tum i sin högt stående backlinje. Paniken infinner sig i backlinjen när spelare hittar förbi, oavsett om det är Pau Cubarsi, Ronald Araujo, Gerard Martin eller Eric Garcia. Målchansutvisningen kommer förr eller senare när allt står på sin spets.

Hansi Flicks fotbollsfilosofi är underbart naivdum, en motpol till den riskminimerande, fasta situationer-baserade fotbollen som spridit sig på brittisk mark. Den går ut på att anfall är det enda försvaret. Ifjol föll Barcelona mot ett mer slipat Inter i Champions League. Känslan är att de detta år föll ännu mer på eget grepp och egen valpighet.

Den envise tysken kanske nu börjar inse att hans fotbollsfilosofi inte fungerar i alla lägen, speciellt inte i utslagsmatcher i Champions League. Flicks utopi skulle ha bättre möjligheter med bättre mittbackar, en snabb, atletisk mittback med bra vänsterfot bör vara högsta prioritet i sommarfönstret. Den frejdiga offensiva fotbollen kan potentiellt avsluta deras CL-titelväntan de kommande åren.

Atletifansen trånar, väntar och längtar efter att lyckas. Få supporterbaser har gått igenom samma Champions League-förtvivlan som Atleti. De är tre matcher från att nå den enda trofé som klubbfadern Diego ”Cholo” Simeone fortfarande inte fått lyfta. De verkar vara redo att spela B-lag resten av ligasäsongen och fokusera fullt ut på att bryta förbannelsen





