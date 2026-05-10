Barcelona vs Real Madrid: El Clásico, världens största match

Barcelona möter Real Madrid i en av världens största matcher, El Clásico. Barcelona kan säkra ligatiteln om laget undviker förlust hemma på Camp Nou. I Real Madrid startar Aurélien Tchouameni efter ett bråk med lagkamraten Federico Valverde. Kylian Mbappé är skadad och utanför truppen. Barcelona inledde med en rivstart och tog ledningen via Marcus Rashford. Ferran Torres gjorde 2-0.

Real Madrid: Courtois - Alexander-Arnold, Rüdiger, Asencio, Fran Garcia - Camavinga, Tchouameni, Bellingham - Brahim Diaz, Gonzalo Garcia, Vini J





José Mourinho-återkomst nära i Real Madrid enligt portugisiska CNN, med NÖDA utvisningen mot SevillaEn comeback från José Mourinho till Real Madrid verkar allt närmare, enligt portugisiska CNN Portugal. Enligtligan har tränaren avtal med Benfica fram till sommaren 2027, men kan köpas loss från klubben för en symbolisk penning.

Arbeloas ilska mot läckan i Real Madrid: 'Förräderi' - La LigaDet stormar rejält i Real Madrid och känslig information sipprar ut till allmänheten. Det får tränaren Alvaro Arbeloa att ilskna till. - Vad som händer med mina spelare förblir mellan dem och mig, säger han enligt AS.

Real Madrid i kris inför El Clásico – Barcelona kan säkra La Liga-titelnFC Barcelona kan avgöra La Liga i helgens El Clásico och vinna ligatiteln mot ärkerivalen Real Madrid hemma på Camp Nou. Allt talar för att Real Madrid går en titellös säsong till mötes, för blott femte gången under 2000-talet. Stjärnglimrande Los Blancos är fast beslutna om att vända trenden och återigen utmana om de största titlarna.

Real Madrid-spelaren Federico Valverde skriver om en svår tid i lagetFederico Valverde, en av Real Madrid-spelarnas nyckelspelare, delar på Instagram hur en pågående kris i laget påverkar honom och laget. Valverde skriver om en incident med en lagkamrat och en meningsskiljaktighet som ledde till en bråkig situation.

