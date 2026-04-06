Barnadvokaten Anna Ekvall: Att hjälpa barn är min passion

Advokaten Anna Ekvall, känd som ”Barnadvokaten”, berättar om sitt livslånga engagemang för barnrätt och sin egen autismdiagnos, samt hur hon använder sin röst för att göra skillnad.

Anna Ekvall , känd som ”Barnadvokaten”, har ägnat sitt liv åt att kämpa för barns rättigheter . Hennes engagemang började under juristutbildningen och har sedan dess varit en röd tråd i hennes karriär. Hon ser barn som extra utsatta och betonar vikten av att vuxna agerar för att skydda dem. Ekvall, som även tar sig an vuxna klienter, berättar att titeln ”Barnadvokaten” kom till efter att hon vunnit ”Folkets val” i en omröstning arrangerad av Expressen, där hon beskrevs som ”children’s lawyer”.

Hon valde då att ta till sig uttrycket, vilket hon ser som en bekräftelse på att folk uppskattar hennes arbete och engagemang för barnens bästa. Hon har sett sin mammas engagemang i volontärsarbete som en inspiration och har alltid haft en stark vilja att hjälpa andra. Hennes arbete sträcker sig långt utöver rättssalen, där hon aktivt använder sin röst för att belysa frågor och sprida kunskap. Hon känner en stark drivkraft att göra så mycket som möjligt och är ständigt igång med nya idéer. Det bästa med hennes arbete är att se hur hon kan göra skillnad för andra, både i rättssalen och genom hennes närvaro på sociala medier. Att få höra tacksamhet från privatpersoner för att ha bidragit till deras välmående ger henne energi och motivation att fortsätta. \Ekvall betonar vikten av självförtroende och mod att dela med sig av sina tankar och erfarenheter, även när det känns obekvämt. Hon jämför sitt engagemang med idrottares målmedvetenhet och strävan efter att bli bäst inom sitt område. Precis som idrottare tränar hårt för att nå sina mål, vill hon vara den bästa på att hjälpa barn och stötta människor. Hon möter ofta svåra situationer i sitt arbete, alltifrån vårdnadstvister till sexualbrott och barn som bevittnat våld. Hon får ofta frågan hur hon orkar, och hennes svar är enkelt: hon vet att hon gör skillnad. Trots de svåra erfarenheterna hon möter ser hon inget annat alternativ än att fortsätta kämpa. Hon har sett utvecklingen inom barnrätt och konstaterar att trots framsteg, dyker det ständigt upp nya problemområden. Barnkonventionen är ett viktigt verktyg, men nya utmaningar som hemmasittande barn och nya grupper som behöver stöd, kräver konstant uppmärksamhet och insatser. Hon har själv erfarit hur det är att känna sig annorlunda. För två år sedan, vid 39 års ålder, fick hon sin autismdiagnos. Detta har lett till att hon numera även engagerar sig i frågor kring autism och andra neuropsykiatriska diagnoser, vilket hon lyfter fram på sitt Instagramkonto. Hon ser diagnosen som en möjlighet att förändra och hjälpa andra, och är tacksam för den. Hon ser sina föräldrar som stora förebilder, där hennes mamma inspirerat henne med sitt engagemang och hennes pappa med att driva företag och stötta henne i hennes arbete. \Genom sitt engagemang vill Ekvall visa att det går att göra skillnad och inspirera andra till att engagera sig i frågor som berör barn och utsatta individer. Hon är ett levande exempel på hur man kan använda sin röst och sitt arbete för att påverka samhället positivt. Hennes arbete är inte bara en karriär utan en livsstil präglad av empati, engagemang och en stark vilja att göra världen lite bättre för de mest sårbara. Hon fortsätter att vara en stark kraft för förändring och en förebild för många. Hennes arbete understryker vikten av att inte bara identifiera problem, utan även att agera för att finna lösningar och ge stöd. Hon vill att hennes arbete ska vara en inspiration för andra och visar att det går att kombinera professionellt arbete med ett starkt personligt engagemang





