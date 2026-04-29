Barnfattigdomen ökar – Tidöregeringen måste bytas ut

Amanda Lind och Janine Alm Ericson (Mp) argumenterar för att den nuvarande regeringen har misslyckats med att minska barnfattigdomen i Sverige. De föreslår reformer som höjt barnbidrag och ett ensamförsörjartillägg för att stötta de mest utsatta familjerna.

Det är tydligt att barnfattigdomen i Sverige inte kommer att minska så länge den nuvarande regeringen står vid makten. Det är ett faktum som Amanda Lind och Janine Alm Ericson från Miljöpartiet understryker i sin senaste debattartikel.

Under de senaste åren har priserna på mat och bostäder skjutit i höjden, medan lönerna och trygghetssystemen har stagnerat. Detta har skapat en ekonomisk klyfta som slår hårdast mot de mest utsatta, framför allt barnfamiljer och ensamstående föräldrar. Regeringen har valt att satsa på skattesänkningar för de högst inkomstskattade, istället för att stärka stödet till dem som behöver det mest. Det är en politik som inte bara misslyckas med att minska fattigdomen, utan också fördjupar de sociala orättvisorna i samhället.

Barnfattigdomen i Sverige har ökat markant under den senaste mandatperioden. Idag växer mer än vart tionde barn upp i fattigdom, en situation som är helt oacceptabel i ett välfärdssamhälle som Sverige. Miljöpartiet har länge förespråkat reformer som skulle kunna vända denna trend, bland annat genom att höja barnbidraget med 350 kronor per månad och barn.

Dessutom föreslår partiet ett ensamförsörjartillägg på 800 kronor per månad och barn, vilket skulle ge en betydande ekonomisk lindring för de familjer där ekonomin är mest ansträngd. För en ensamstående förälder med två barn skulle detta innebära en månadsinkomst på 2 300 kronor mer, eller 18 000 kronor per år. Dessa pengar skulle kunna användas till grundläggande behov som skor, simhallbesök eller att höja värmen hemma.

Ett sådant tillägg skulle inte bara minska barnfattigdomen, utan också stärka jämställdheten, då ensamstående föräldrar oftare är kvinnor. Det är hög tid för Sverige att följa de nordiska grannländernas exempel och införa ett ensamförsörjartillägg. Ett sådant tillägg skulle omfattas av cirka 160 000 hushåll och upp till 240 000 barn, vilket skulle ha en betydande effekt på barnfattigdomen. Regeringen har under hela mandatperioden misslyckats med att prioritera de mest utsatta, trots att de har haft alla möjligheter att göra det.

Istället har de valt att sänka skatter för de högst inkomstskattade, vilket har fördjupat de ekonomiska klyftorna. Miljöpartiet har under hela mandatperioden lagt fram förslag för att stärka hushållen och öka jämlikheten, men regeringen har inte visat något intresse. Det är tydligt att för att bryta barnfattigdomen i Sverige måste den nuvarande regeringen ersättas med en politik som faktiskt gör skillnad i människors vardag





