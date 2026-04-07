Barnfria par rapporterar högre livstillfredsställelse enligt SCB

En ny undersökning från SCB visar att par utan barn är mer nöjda med livet än par med barn. Studien belyser faktorer som påverkar välbefinnande och livsstilsval i dagens samhälle.

SCB :s undersökning visar att barnfria par rapporterar högre livstillfredsställelse . Statistiska centralbyrån har genomfört en studie som belyser sambandet mellan livssituation och välbefinnande . Resultaten pekar på att par som lever tillsammans utan barn är mer nöjda med sina liv jämfört med par som har barn under 18 år. Detta fenomen väcker frågor om livsstilsval och prioriteringar i ett modernt samhälle .

De som väljer att inte skaffa barn upplever högre grad av tillfredsställelse inom flera områden, inklusive nöjdhet med livet generellt, ekonomisk situation, tillgång till fritid och relationer. Denna information erbjuder ett intressant perspektiv på de komplexa faktorer som påverkar individers välbefinnande i dagens samhälle och bidrar till en djupare förståelse av hur olika livsstilsval kan påverka lycka och välbefinnande. Det finns många anledningar till att människor väljer att inte skaffa barn. För vissa kan det handla om att man är nöjd med livet som det är. Man har mer tid för intressen, partnern, hälsan, syskonbarn med mera och vill inte byta det mot egna barn. Den sjunkande födelsetalen har fått växande rubriker. Experter och många andra försöker förstå varför födelsetalen är de lägsta sedan mätningarna började på 1700-talet, men ingen verkar veta säkert. I debatten hävdas det ofta att det blivit svårare att bilda par när skillnader i utbildningsnivå och värderingar har ökat. Men forskarna ser inget stöd i statistiken för att det skulle vara svårare nu för män och kvinnor att bilda par och flytta ihop. Det kan vara så att livet utan barn helt enkelt är bättre för vissa. I en djupare analys av SCB:s rapport framträder en rad intressanta observationer. Bland annat lyfts potentiella faktorer som kan påverka beslutet att skaffa barn. Sociala medier och nätdejting kan skapa orealistiska bilder av livet, vilket leder till en ovilja att binda sig till en partner eller ett liv som redan existerar. Dock är det ingen säker slutsats. Bostadsmarknaden verkar inte heller vara en faktor. Dessutom, kan oro över omvärldsläget spela en liten roll. Barnlösa personer som oroar sig mer över världsproblemen har något lägre sannolikhet att vilja bli föräldrar. Forskarna medger att det är svårt att empiriskt fastställa hur dessa samhällsförändringar hänger samman med minskad vilja att bli förälder. SCB:s undersökning visar att de som bor tillsammans utan barn är mest nöjda med livet. 52 procent av dem svarar att de är mycket nöjda med livet, jämfört med 41 procent av de som är sammanboende och bor med barn under 18 år. I SCB:s samtliga fyra kategorier är sammanboenden utan barn nöjdare än sammanboenden med barn under 18 år. Samtidigt ska det sägas att vuxna som lever med barn är mer nöjda än ensamstående som lever utan barn. Ju mer man läser om denna fråga desto svårare blir det att dra säkra slutsatser. Det finns studier som visar att människor som har psykisk ohälsa oftare är barnlösa, vilket inte helt överensstämmer med SCB-undersökningen. Detta visar på de komplexa orsakerna till varför människor väljer att inte skaffa barn, och att det kan finnas flera samverkande faktorer. Om de minskade födelsetalen snarare beror på nöjdhet än hinder borde vi diskutera mer hur vi förbereder oss för ett samhälle med färre barn – snarare än att försöka vända trenden





