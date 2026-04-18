Barnmorskor bör få förskriva klimakteriebehandling för att korta köer och förbättra vården

En grupp barnmorskor och specialistläkare föreslår att barnmorskor ska ges rätt att förskriva behandling vid klimakteriebesvär. Detta skulle avlasta sjukvården, korta vårdköerna och ge kvinnor snabbare och mer lättillgänglig hjälp under en naturlig livsfas som ofta medför betydande symtom.

Varje kvinna genomgår eller kommer att genomgå klimakteriet, en period som ofta medför besvär som värmevallningar, nedstämdhet och en försämrad sexuell hälsa . Trots att dessa symtom kan ha en betydande inverkan på kvinnors livskvalitet, upplever många att de lämnas utan snabb och adekvat hjälp, hänvisade till långa vårdköer i onödan. En grupp om 22 barnmorskor och specialistläkare argumenterar för att barnmorskor bör ges befogenhet att förskriva behandling vid klimakteriebesvär. Detta skulle inte bara gynna sjukvård en genom effektivare resursanvändning, utan framför allt förbättra situationen för kvinnorna.

Klimakteriet är inte en sjukdom, utan en naturlig och oundviklig livsfas för alla kvinnor. För många innebär denna övergång en rad symtom som kan störa sömnen, minska arbetsförmågan och tära på både relationer och allmän livskvalitet. Värmevallningar, svettningar, nedstämdhet och torra slemhinnor är inte bagateller; de kan göra vardagen betydligt mer utmanande. Trots detta står många kvinnor utan effektiv hjälp. I dag hänvisas de ofta till primärvården eller gynekologisk specialistvård, där väntetiderna kan vara långa och där fokus, med rätta, ligger på sjukdomar och mer komplexa medicinska tillstånd. Resultatet blir att klimakteriebesvär, som inte klassificeras som sjukdom, alltför ofta hamnar längst ner i vårdkedjan. Detta är ett systemfel som leder till att kvinnor tvingas vänta månader på hjälp för ett tillstånd som i många fall snabbt och nära patienten kan bedömas och behandlas.

För att åtgärda detta föreslås en naturlig utveckling inom vården: att barnmorskor, som redan har omfattande erfarenhet av hormonell behandling, också ska få möjligheten att förskriva läkemedel för klimakteriebesvär. Detta skulle innebära ett utökat ansvar för barnmorskorna inom klimakterievården, en utveckling som även Barnmorskeförbundet stöder. De rekommenderar att alla kvinnor ska erbjudas ett besök på en barnmorskemottagning mitt i livet. Under dessa besök kan kvinnornas behov kartläggas i dialog, rätt stöd sättas in i tid och gynekologisk undersökning erbjudas vid behov. Detta handlar inte bara om ökad tillgänglighet, utan om att ta kvinnors besvär på allvar. Klimakteriet påverkar bredare än bara kroppen; det har en direkt inverkan på arbetsliv, relationer och psykisk hälsa. När vården inte är tillgänglig i tid, riskerar kvinnor att fortsätta arbeta med sömnbrist, uthärda symtom de inte borde behöva lida av, och på egen hand försöka navigera i systemet för att finna hjälp. Detta är inte värdigt en modern hälso- och sjukvård.

Behandlingen av klimakteriebesvär, enligt både svenska och internationella riktlinjer, baseras på kvinnans egen berättelse och symtom, kombinerat med en riskbedömning. Detta kräver sällan avancerade medicinska utredningar, utan snarare lyhört lyssnande, korrekt bedömning och adekvat stöd. Detta är uppgifter som barnmorskor redan utför dagligen med hög medicinsk säkerhet. Historiskt sett har barnmorskor redan fått förskrivningsrätt för hormonella preventivmedel, och idag ansvarar de för omkring 90 procent av denna förskrivning i Sverige. Denna erfarenhet av hormonell behandling, rådgivning och riskbedömning är lång och väl etablerad. Barnmorskor möter kvinnor genom hela livet, bortom graviditet och förlossning. Det borde därför inte råda någon tvekan om professionens förmåga att hantera denna uppgift. Barnmorskors förskrivningsrätt vilar på en gedigen utbildning som inkluderar reproduktiv fysiologi, endokrinologi och hormonell farmakologi. Utbildningen kombinerar teori med praktisk träning i klinisk handläggning, riskbedömning och rådgivning inom sexuell och gynekologisk hälsa. Barnmorskor och gynekologer samarbetar redan nära inom mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning och sexuell hälsa, vilket visar på svenska barnmorskor som en kvalificerad och samarbetsvillig yrkeskår.

Det finns en bredare poäng att lyfta: när kvinnors vanliga hälsobesvär organiseras på ett sätt som alltid kräver en läkares inblandning, blir systemet både dyrare och mindre effektivt. Sjukvården bör inte vara strukturerad så att kvinnor onödigtvis skickas mellan olika instanser. Istället ska den vara tillgänglig där behovet uppstår, med rätt kompetens vid rätt tidpunkt. Barnmorskor är redan en av vårdens mest uppskattade yrkesgrupper. Att ge dem ett utökat ansvar för klimakterievården vore ett sätt att bättre utnyttja befintlig kompetens. Att utöka förskrivningsrätten är också ett sätt att använda vårdens resurser på ett klokare sätt. Läkarnas tid används idag till att hantera besvär som barnmorskor, med rätt mandat, skulle kunna hantera tryggt och effektivt. Detta skulle inte bara korta ner väntetiderna och öka tillgängligheten, utan ge fler kvinnor snabb hjälp. Samtidigt frigörs läkares tid för patienter med mer komplexa tillstånd och större behov av specialistvård. Detta är en strävan som en modern vård bör eftersträva.

Frågan om utökad förskrivningsrätt för barnmorskor vid klimakteriebesvär har diskuterats flera gånger. Den har lyfts av professionen, i riksdagen och av olika organisationer. Trots detta har få konkreta åtgärder vidtagits. Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och regeringen har haft möjligheter att driva frågan vidare, men den har fastnat i utredningar, ansvarsförskjutning och ren väntan. Under tiden fortsätter kvinnor att söka vård, få besked om att deras besvär inte är farliga, och sedan lämnas utan den hjälp de behöver. Det räcker nu. Klimakterievård ska inte vara ett lotteri där tillgången avgörs av geografisk plats, vilken läkare man råkar träffa, eller hur lång kön är. Sverige behöver en vårdmodell som säkerställer att kvinnor får rätt hjälp i tid, av rätt yrkesgrupp och på rätt vårdnivå





