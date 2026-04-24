Barns smarttelefonanvändning utreds – våldsdåd och politiska granskningar

Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att undersöka barns hälsa och smarttelefonanvändning. Samtidigt rapporteras om ett rån, planerad lagstiftning i Norge om sociala medier, en utredning av en riksdagsledamot och en incident med en vårdnadshavare.

Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att undersöka sambandet mellan barns hälsa och deras användning av smarttelefoner. Socialminister Jakob Forssmed uttrycker oro över techbolagens inflytande över barnens tid och uppmärksamhet, och betonar att barn utsätts för skadligt innehåll samtidigt som viktig tid för fysisk aktivitet, sömn och social interaktion minskar.

Uppdraget inkluderar att överväga regler, riktlinjer eller rekommendationer för när barn bör få en egen smarttelefon. Samtidigt rapporteras om ett våldsamt rån i Kälvesta, västra Stockholm, där en man misshandlades och rånades under vapenhot vid butiksöppningen. Polisen har genomfört en insats, men gärningsmännen är fortfarande på fri fot.

I Norge planeras en lagstiftning som ska förhindra barn från att påverkas av beroendeframkallande algoritmer och potentiell rekrytering av kriminella genom att begränsa användningen av sociala medier som Instagram, TikTok och Snapchat till 16 års ålder. Statsminister Jonas Gahr Støre menar att barns hjärnor inte kan stå emot den utveckling som drivs av världsledande dataexperter. Vidare utredningen av riksdagsledamoten Katja Nyberg har försenats på grund av begäran från hennes försvarare om att komplettera ärendet.

Nyberg är misstänkt för rattfylleri, narkotikabrott och grov olovlig körning efter att ha stoppats av polisen och senare fångats på film körandes utan körkort. Polisen vill skilja henne från sin anställning, men hon avfärdar anklagelserna som ett karaktärsmord. En annan incident rör en kvinna som skadades av en vakt under en arrestering i Stockholm, vilket resulterat i en dom för vållande till kroppsskada.

Slutligen rapporteras om L-ledaren Simona Mohamssons dubbla arvode under en period då hon arbetade på svenska ambassaden i Amman och samtidigt hade uppdrag i Göteborgs kommun, vilket lett till att hon frivilligt återbetalat en summa på över 106.000 kronor. Ett misstänkt sabotage mot en bostad i Stockholm utreds också, med skador på ytterdörren och nationella bombskyddet på plats





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ellos varslar personal samtidigt som orosmoln tätnar över finansmarknadenE-handelsbolaget Ellos inleder en omorganisation som berör upp till 10 procent av tjänstemännen. Samtidigt pressas riskkapitalbolag av rättsliga krav och debatten om kapitalskatter intensifieras.

Zenith Energy satsar på solenergi mitt i juridisk tvistZenith Energy är inblandat i en juridisk process gällande oljetillgångar, men satsar samtidigt stort på solenergiprojekt i Italien. Bolaget har en växande portfölj och planerar försäljning av delar av den samtidigt som de fortsätter utvecklingen.

– samtidigt som samtal om vapenvila pågick – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Folkhälsomyndigheten ska utreda åldersgräns för smartphonesRegeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utreda när barn tidigast bör få en smart mobiltelefon.”Vi ser hur techbolagen har sina tentakler i barnens händer och fickor”, säger socialminister Jakob Forssmed (KD).

Folkhälsomyndigheten ska utreda åldersgräns för smartphonesRegeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utreda när barn tidigast bör få en smart mobiltelefon. – Vi ser hur techbolagen har sina tentakler i barnens händer och fickor, säger socialminister Jakob Forssmed (KD).

Norge överväger 16-årsgräns för sociala medier – Rån i Stockholm och utredning förlängdNorge planerar en lag som förbjuder användning av Instagram, TikTok och Snapchat för barn under 16 år. I Stockholm rånades en butiksägare och misshandlades, och utredningen mot riksdagsledamoten Katja Nyberg har förlängts.

