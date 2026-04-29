Bästa skönhetsprodukterna från apoteken 2025 – experternas favoriter

Här listar våra experter de bästa hudvårds-, hår- och sminkprodukterna från apotekskedjorna som är värda att investera i 2025. Från fuktkrämer och hårinpackningar till solskydd och ögonkrämer – vi hjälper dig att hitta rätt bland tusentals alternativ.

Hudvård , smink och hårprodukter – numera hittar du nästan allt du behöver på de stora apotekskedjorna. Våra experter listar bästa köpen från apoteken 2025. Bland de tusentals skönhetsprodukter som numera fyller både hyllor i butiker och online på apotekssajter kan det vara svårt att välja vilka man faktiskt ska lägga pengarna på.

Vi vill därför hjälpa dig att hitta rätt bland effektiv hud- och hårvård, makeup och övriga skönhetsprodukter. På allt från solskydd till mascara och serum – i alla prisklasser. Nu har de dessutom fått uppdraget att välja ut sina favoriter som köps om och om igen för att använda till vardags – enbart från apotekskedjorna. Eucerins uppdaterade fuktkräm med fem procent urea är min senaste favorit och har utkonkurrerat alla andra ansiktskrämer i min badrumshylla.

Jag växlar mellan nattkrämen som har en rik konsistens och dagkrämen som är lättare. Hårinpackning som gör jobbet lika bra som många av sina dyrare konkurrenter – håret blir mjukt, glansigt och återfuktat. Passar alla hårtyper, men extra bra om du har tjockt och lockigt hår som ofta kräver mycket hårinpackning för att få resultat. Jag är en stark förespråkare för att äta kollagen, jag tycker att det har stärkt både mitt hår och min hud.

Det är också ett relativt billigt och smidigt sätt att få i sig protein. Jag gillar Clean collagen från Nyttoteket för att det är helt neutral i smak och doft och passar utmäkt att blanda i smoothies och kaffe. Min bästa hudprodukt från apoteken är Weledas skin food. Den är så galet bra och återfuktar som ingen annan.

Jag använder den över hela ansiktet och armbågarna, händerna mm. Riktig bra pris är det också, vilket gör att jag har en hemma och en i gymväskan. En hårprodukt som jag har blir lite beroende av är K18 hårinpackning. Används i handdukstorkat nytvättat hår utan att sedan sköljas av. Man får se den lite som en leave in kräm.

En liten klick ska räcka till hela håret och det gör den faktiskt, sen är det bara att styla som man vill. Jag märker att håret känns mjukare och är mindre torrt och att lockarna inte trasslar till sig lika mycket som tidigare. Det enda som drar ner betyget är priset. Min favorit-sminkprodukt från apoteken är helt klart Idun minerals perfect eyebrows.

En färgad bryngel med fiber som är lätt att måla på och fylla i för fylligare bryn. Extra plus är att borsten som är alldeles lagom stor och så lätt att använda. Jag har lockats av andra och billigare brynprodukter, men kommer alltid tillbaka till denna. Många solskydd för ansiktet kan göra huden kladdig, glansig och kan även orsaka utslag eller täppa till huden.

Den här kompis hör inte till den kategorin. Jag hittade den av en slump förra sommaren och märkte efter ett tag att det nästan alltid var just den här jag valde bland mina ganska många solskydd. Nu krämar jag ut det sista (den är dryg! ) och sen är det dags att köpa en ny.

Funkar finfint både för en dag på stranden och när du vill ha makeup över. Mina kollegor vet att jag har ett stort mål i livet när det gäller hudvård: att ge min yttorra hud så mycket fukt det går. Bara ös på! Huden runt ögonen är ett extra stort sorgebarn, men den här ögonkrämen lyckas faktiskt återfukta och lugna utan att all makeup glider runt.

Dessutom är den liten nog för att kunna följa med i väskan. Full pott på kärleksskalan! På tal om återfuktning… Den här tonern (ansiktsvatten på gammelsvenska) städar bort det sista av dagens makeup samtidigt som den ger en ordentlig dos med fukt. Jag klappar gärna in den i huden även på morgonen för att grunda inför övriga produkter.

Att den är fri från parabener, färgämnen och alkohol, och inte har någon stark doft, är andra stora plus. När man som jag har lockigt och torrt hår kan produkter med arganolja göra underverk. Björn Axéns hårserie med arganolja har länge varit en av mina stora favoriter. Anti-Frizz Conditioner är en av mina go to:s, tillsammans med shampoo och hårmask i samma serie.

Jag använder ofta La Roche-Posays produkter och Effaclar Duo+M är otroligt effektiv mot orenheter. Samtidigt är den mild och snäll mot känslig hud. Den verkar också förebyggande mot nya utbrott. Lumene förstår sig verkligen på känslig nordisk hy, och deras Nordic-C triple glow radiance elixir både återfuktande och ger ny lyster åt trött och glåmig hud.

Ett av de bästa mjällschampo jag testat. Dessutom en budgetfavorit! Håret känns rent och fräscht länge, och det lugnar en irriterad hårbotten direkt. En riktig klassiker och ett hemligt sminkvapen hos makeupartister för att ge modeller ett perfekt glow – jag minns att den användes på mig redan för över tio år sedan!

Jag använder den som primer, fuktkräm och även som en snabb återfuktande mask. Ger fantastisk lyster och känns otroligt skön på huden. Ett lättapplicerat och smidigt krämrouge som ger en fräsch, naturlig färg och smälter in fint i huden. Perfekt för en snabb glow-on-the-go!

Enda som saknas är lite mer pigment för att bättre passa mörkare hudtoner





