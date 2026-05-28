Bastard Burgers öppnar ny restaurang i Örebro

Bastard Burgers fortsätter att växa i Örebro och öppnar en ny restaurang vid Våghustorget. Den nya etableringen blir en del av bolagets fortsatta tillväxtresa i Norden.

Örebro har under flera år varit en stark marknad för Bastard Burgers . Den nya restaurang en vid Våghustorget blir ytterligare ett steg i satsningen på staden och ett kvitto på den starka utvecklingen i regionen.

När Bastard Burgers öppnade i Örebro kände man ganska direkt att det här var en stad där vårt koncept fungerade väldigt bra. Det finns en stark puls, mycket rörelse och en publik som verkligen tagit emot oss på ett fantastiskt sätt. Därför känns det extra kul att nu få öppna i ännu ett riktigt bra läge mitt i stan. Örebro är en marknad där man redan är etablerade och där man ser fortsatt stark efterfrågan.

Våghustorget är ett väldigt bra läge för Bastard Burgers och den här etableringen är ett naturligt nästa steg i utvecklingen i staden. Den nya restaurangen omfattar cirka 267 kvadratmeter och blir en del av Bastard Burgers fortsatta tillväxtresa. Fokus ligger på attraktiva och levande stadslägen i Norden. Man fortsätter att växa i rätt lägen och tillsammans med rätt partners.

Den här etableringen är ett tydligt exempel på strategin att kombinera starka lägen med ett koncept som driver flöden och bidrar till ett levande stadsliv. Bastard Burgers grundades i Luleå 2016 och har i dag omkring 70 restauranger i Sverige samt etableringar i Oslo och Helsingfors. Bolaget fortsätter sin expansion med fokus på långsiktig tillväxt i attraktiva lägen runt om i Norden





