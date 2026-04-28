Bayerns målstorm i Paris – men förlusten smärtar

Bayern München levererade en spektakulär offensiv uppvisning mot PSG i Paris, men förlusten på 5-4 visar på lagets bristande försvarsspel. Harry Kane tangerade klubbrekord, men marginalerna avgjorde i en match där båda lagen visade upp världsklassfotboll.

Lovorden har haglat på sociala medier när det gäller kvällens spektakulära tillställning i Paris – och det med all rätt. Det var en tillställning som fick Mona Lisa att blekna.

Oavsett vilket går det knappast att klaga på underhållningsvärdet, vilket trots allt betyder mycket i fotboll. Men på den här nivån handlar det i slutändan om att vinna. Vi fick återigen se bevis på Bayerns enorma verktygslåda i offensiven, och varför det här laget har producerat flest mål av alla i toppligorna den här säsongen. Bayerns fronttrio stod ännu en gång för var sitt mål (100 tillsammans denna säsong), och Harry Kane gjorde sitt 139:e mål i FCB-tröjan.

Det betyder att han tangerar Giovane Élbers målrekord i Bayern. Det är en målproduktion som innebär att Kane redan tar plats bland de tio bästa målgörarna i Bayern München någonsin. Trots kvällens målskörd bör FCB-spelarna återigen vara frustrerade över att de inte tog vara på sina chanser, och över att de inte fick bättre utdelning för den dominans de ändå hade under stora delar av matchen.

Med det sagt ställdes Bayern i dag mot de regerande mästarna PSG, som tillsammans med Bayern ses som de starkaste lagen i världen i dagsläget. Detta märktes bland annat på PSG:s offensiva effektivitet – fem skott på mål resulterade i fem mål. Några var rena klassmål, men vid andra tillfällen kan jag tycka att Neuer borde ha ingripit bättre. Jag omfamnar viljan att spela anfallsfotboll, men jag förundras ändå över Bayerns naiva försvarsspel, särskilt under de första 60 minuterna.

Det påminde väldigt mycket om Vincent Kompanys FCB förra säsongen, då det endast fanns en väg och det var framåt. Med tanke på att de mötte spelare som Dembélé, Kvaratskhelia och Doué, hade jag ändå trott att de skulle ha någon form av säkerhetsplan. Det hade FCB tydligen inte. Trots förlusten måste man ändå anse att Bayern gjorde en tapper insats.

Återigen var det marginalerna som avgjorde – en straffspark som inte borde ha dömts, och ett tydligt tecken på att den tunna truppen gjorde sig påmind. Det var smärtsamt att se när Goretzka byttes in i stället för Musiala. Det är fullt förståeligt att Musiala inte klarar av 90 minuter i det här läget efter sin långtidsskada. Med en frisk trupp hade vi förmodligen fått se ett piggt inhopp av antingen Gnabry eller Karl.

Eftersom de två sistnämnda inte är tillgängliga fick vi i stället se en kantig Goretzka försöka hänga med i tempot i denna galna match. Den här matchen kommer att avgöras i försvaret. Trots de nio målen som noterades i Paris skiljer det endast ett mål mellan lagen när de ställs mot varandra igen nästa vecka i München. Det är en match som är långt ifrån över.

Förutom att FCB kommer att ha hemmastöd, så kommer de även ha sin tränare Kompany tillbaka på bänken, och med största sannolikhet dessutom en eller två spelare tillbaka från skadelistan. Sviten förlängdes också – aldrig har en match mellan dessa två klubbar slutat oavgjort. Låt oss se om det fortsätter så framöver





