Bea Sprungs utmaningar och kamp för speltid i Hammarby IF

En detaljerad genomgång av mittfältaren Bea Sprungs tuffa vår i Hammarby, där brist på speltid leder till funderingar kring utveckling och mental hälsa.

För den 21-åriga mittfältaren Bea Sprung har resan från Malmö till Stockholm varit fylld av både stora förväntningar och djupa utmaningar. När hon förra sommaren fattade det avgörande beslutet att lämna FC Rosengård för att istället skriva på för Hammarby IF, var det med en vision om fortsatt utveckling och nya ambitioner i en av landets mest prestigefyllda klubbar.

I Rosengård hade hon varit en central del av laget, en spelare som huvudtränaren Joel Kjetselberg ofta hyllat och som kände sig som en självklar startspelare. Övergången till huvudstaden började lovande med en del speltid, men under vårens intensiva period har verkligheten sett annorlunda ut. För en ung idrottare är kontinuitet nyckeln till tillväxt, men för Sprung har minuterna på planen blivit alltmer sällsynta, vilket har skapat en mental och professionell påfrestning som nu börjar bli märkbar.

Denna vårs utmaningar har manifesterat sig i en serie matcher där bänken blivit hennes vanligaste position. Under avgörande möten i både Damallsvenskan och Europa Cup har speltiden varit minimal eller helt obefintlig. I den första finalmatchen mot BK Häcken fick hon se matchen från sidan, och i den avgörande returen på Hisingen blev det endast en enda minut på planen.

Ännu tuffare blev mötena i ligaspelet, där hon inte fick en enda sekund mot sitt förra lag Rosengård och endast sju minuter mot BP. För en spelare som är van vid att vara i centrum av händelserna är denna kontrast brutal. Det är inte bara frågan om fysisk kondition, utan om den psykologiska kampen att behålla motivationen och glädjen när man känner att ens bidrag till laget inte efterfrågas i samma utsträckning som man själv önskar.

Bea beskriver det som en tuff period där hon varje dag måste kämpa för att hålla uppe energin, en kamp som inte alls var en del av hennes förväntningar när hon flyttade norrut. Ljuspunkten kom nyligen i matchen mot IK Uppsala, där hon fick spela 32 minuter i den andra halvleken i en match som slutade 3-0. För utomstående kan en halvtimme verka obetydligt, men för Sprung var det en ovärderlig upplevelse.

Att få känna gräset under kängorna och faktiskt påverka matchutgången är det som driver en fotbollsspelare framåt. Hon poängterar att man spelar fotboll för att få spela match, och att dessa minuter gav henne en välbehövlig injektion av självförtroende. Trots denna tillfälliga lättnad kvarstår den stora frågan om framtiden. Bea är ärlig med att den nuvarande situationen inte är hållbar i det långa loppet.

Hon står inför det klassiska dilemmat för många unga talanger: är det bättre att tillhöra ett topplag där man får träna med de bästa men sällan får spela, eller är det mer fördelaktigt för den egna utvecklingen att söka sig till en miljö där man får mer förtroende och regelbunden speltid? För att hantera den professionella osäkerheten har 21-åringen, som nu bott i Stockholm i nio månader, börjat söka lycka och balans utanför fotbollsplanen.

Hon har insett vikten av att inte låta hela sin identitet vila på sportsliga prestationer. Genom att utforska Stockholm, upptäcka stadens gömda pärlor och njuta av sommaren har hon hittat ett sätt att återhämta sig mentalt. Fotbollen har varit hennes liv sedan barndomen, men när sporten inte längre levererar den förväntade glädjen blir det avgörande att ha andra intressen som kan fylla tomrummet.

Det handlar om en mognadsprocess där hon lär sig att separera sitt personliga värde från sin roll i laguppställningen. Med två mål och en assist under förra säsongen i Damallsvenskan och flera landskamper i U23-landslaget i ryggen finns det ingen tvekan om Beas kapacitet. Hon besitter den tekniska skicklighet och spelförståelse som krävs för att nå toppen, men vägen dit är sällan spikrak.

I fotbollens värld kan statusen ändras på ett ögonblick, och även om hon just nu befinner sig i en skugga, finns hoppet om att en ny vändning i lagets dynamik eller ett modigt beslut om framtiden kan öppna dörrarna igen. Just nu fortsätter hon att göra sitt bästa på varje träning, med en hoppfull men realistisk inställning till vad som krävs för att återta sin plats i strålkastarljuset





