Beata Olsson hyllar landslagsdebuten: En dröm som gått i uppfyllelse

Liverpools målfarliga anfallare Beata Olsson gjorde under lördagen sin efterlängtade debut i svenska A-landslaget. Matchen, som Sverige vann över Serbien på Nationalarenan, blev en dröm för 20-åringen som nu ser fram emot fortsättningen i Blågult.

Det var en magisk känsla som spred sig genom Beata Olsson när domarens slutsignal ljöd på Nationalarenan. 20-åringen, till vardags anfallare i engelska Liverpool , hade precis genomfört sin debut i svenska A-landslaget. Sverige hade besegrat Serbien med klara siffror, och för Olsson var det mer än bara en fotbollsmatch. Det var en barndomsdröm som gick i uppfyllelse. – Det var fantastiskt, säger Olsson till Fotbollskanalen med ett brett leende.

Att få kliva ut på planen i den blågula tröjan, inför hemmapubliken i Stockholm, med familjen på läktaren och dessutom vinna matchen – det kan inte bli bättre. Det var superkul och en enorm glädje att få uppleva det här. Jag var så otroligt glad över att få chansen att komma in på planen. Som fotbollsspelare vill man ju alltid ha så mycket speltid som möjligt, men att få göra sin debut överhuvudtaget var otroligt skönt och en stor milstolpe för mig. Olsson, som gjort succé i Women's Super League med sina mål för Liverpool, har nu bockat av landslagsdebuten. Hon beskriver stämningen i den svenska truppen som mycket positiv. – Det har varit jättebra hittills. Vi är en fantastisk grupp som spelar en rolig och attraktiv fotboll. Det känns som att alla verkligen trivs tillsammans och jobbar för varandra. Det är verkligen en fröjd att få spela med de här tjejerna och jag hoppas verkligen att jag får fortsätta vara en del av det här landslaget. Det är en otrolig ära att få representera Sverige och jag ska fortsätta göra mitt allra bästa i min klubb för att visa att jag förtjänar en plats. Med tanke på hennes framfart i England och nu landslagsdebuten, är Olsson nöjd med sin utveckling. – Det är jättecoolt och superroligt att reflektera över var jag är just nu. För ett år sedan hade jag kanske inte riktigt trott att jag skulle vara här. Men samtidigt har det alltid varit en dröm och jag har alltid trott på mig själv och min potential. Jag är supernöjd med hur allting har utvecklat sig. Sverige ligger just nu en poäng bakom Danmark i jakten på förstaplatsen i sin VM-kvalgrupp. De avgörande matcherna väntar i juni, där Sverige möter Danmark på bortaplan och sedan Italien hemma. Beata Olsson ser fram emot dessa utmaningar och vill fortsätta bidra till landslagets framgångar. Den talangfulla anfallaren har snabbt etablerat sig som en viktig spelare för sitt engelska klubblag, där hon regelbundet bidrar med mål och assist. Denna framgång har nu belönats med en plats i landslaget, och hennes debut under lördagens landskamp mot Serbien markerar en ny, spännande fas i hennes karriär. Olssons ord visar tydligt hur mycket debuten betyder för henne, både som en personlig triumf och som en bekräftelse på hennes hårda arbete och dedikation till sporten. Hon betonar vikten av lagkänslan och den positiva atmosfären inom truppen, vilket tyder på att hon snabbt har funnit sig till rätta i den svenska landslagsmiljön. Med VM-kvalet runt hörnet finns det alla anledningar för svenska supportrar att se fram emot vad Beata Olsson kan bidra med framöver i Blågult





