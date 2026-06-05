Bedlingtonterrier blir extramamma för sju små taxvalpar efter dramatisk förlossning

En Bedlingtonterrier har tagit på sig rollen som mor åt sju taxvalpar som blev moderlösa efter att deras biologiska mor avled under förlossningen. Hunden Zahara har börjat di och sköta om valparna som om de var sina egna, vilket ger familjen en känsla av hopp efter sorgen.

När sju taxvalpar blev moderlösa efter en dramatisk förlossning ryckte en oväntad hjälte in. Bedlingtonterrier n Zahara tog sig an valparna - och började dia dem som sina egna.

När Mats Ackbergers tax inte överlevde förlossningen blev situationen akut för de nyfödda valparna. I ett inlägg på Facebook sökte han hjälp och fick kontakt med Lena Westholm - och det visade sig att båda bodde i Älvängen. Lenas Bedlingtonterrier Zahara var skendräktig och visade starka modersinstinkter. Trots viss tvekan i början lät hon snart taxvalparna dia.

- Först tyckte hon att de var lite läskiga, men sedan satte hon sig ner och lät dem suga. Efter det var de hennes valpar, säger Lena. Nu får valparna både flaskmat och di från Zahara. Förhoppningen är att de så småningom ska kunna klara sig helt på sin nya extramamma.

- Det är jobbigt när en hund går bort, det är en familjemedlem. Men allt stöd man får gör ändå att något positivt kommer ur det, säger Mats





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Taxvalpar Bedlingtonterrier Modersinstinkter Hund Förlossning Extramamma

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