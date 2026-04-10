Bedrägerier exploderar i Sverige: Kortbedrägerier, falska investeringar och konsekvenser för bostadsbyggande

Rapporter om en kraftig ökning av kortbedrägerier i Sverige, varnar experter för sofistikerade bedragare och konsekvenser för bostadsbyggande. Finansinspektionen bekämpar bedrägerier online, samtidigt som advokatbyråer samarbetar med unga entreprenörer. EU-lagar påverkar byggandet, och AI:s inverkan på juridiska processer diskuteras, samt ett stort bedrägeri i Ukraina.

Antalet kort bedrägeri er i Sverige har skjutit i höjden, med en dramatisk ökning på 53 procent under ett år. Hela 88 764 kort bedrägeri er anmäldes under perioden, vilket vittnar om en alarmerande trend. Experter varnar för att bedragarna blir alltmer sofistikerade och systematiska i sina attacker, och utnyttjar konsumenternas beteenden, särskilt under shoppingintensiva perioder som helger och reatider.

En vanlig metod är att först genomföra små testköp innan större summor dras från offrens konton. Problemet sträcker sig långt bortom enbart kortbedrägerier. Finansinspektionen (FI) noterade en kraftig ökning av antalet bedrägliga aktörer, med hela 186 varnade aktörer under 2025, jämfört med endast 12 året innan. Denna ökning förklaras delvis av att FI ändrat sina arbetsmetoder och nu kan agera proaktivt utan att enbart förlita sig på tips från allmänheten. Myndigheten rustar upp kampen mot bedrägerier på nätet och rekryterar bland annat Unga Aktiesparares vd. De flesta av dessa bedragare presenterar sig som tradingbolag och lockar med falska löften om investeringar i aktier, valutor och kryptotillgångar, ofta via övertygande men falska plattformar som ser ut att vara legitima med grafer och kontosidor. FI välkomnar nya regler som kan träda i kraft under året och som syftar till att bekämpa bedrägerier via elektronisk kommunikation. I avvaktan på dessa regler uppmanar både FI och säkerhetsexperter konsumenterna att regelbundet kontrollera sina kontoutdrag och vara ytterst skeptiska till oväntade erbjudanden som verkar för bra för att vara sanna.\Ett annat område som berörs är samarbeten mellan advokatbyråer och unga entreprenörer. Advokatfirman Vinge har inlett ett pro bono-samarbete med XO Foundation för att erbjuda affärsjuridisk rådgivning till stipendiater inom XO Academy. Denna satsning syftar till att stötta unga entreprenörer i ett tidigt skede av deras företagsbyggande. Samtidigt kan EU:s lag om naturrestaurering komma att få stora konsekvenser för svenskt bostadsbyggande. Upp till 151 kommuner berörs av de nya kraven, och i 22 av dem bedöms situationen vara särskilt kritisk. Lagen, som antogs i juni 2024, kräver att urbana grönytor inte får minska fram till 2030, vilket kan försvåra planeringen och genomförandet av nya bostadsprojekt. Den internationella advokatvärlden granskas också, då den brasilianske miljardären Alberto Safra har vunnit rätten att få en amerikansk advokatbyrås faktura på över 35 miljoner dollar granskad av en brittisk domstol. Fallet belyser de höga arvodena inom branschen.\Dessutom diskuteras hur användningen av artificiell intelligens (AI) påverkar advokatbranschen. Advokater varnar för att företag som använder ChatGPT för att granska avtal kan få motsatt effekt. Istället för att spara tid och pengar kan AI leda till merarbete och högre kostnader. Agnes Hammarstrand, partner och advokat på Advokatfirman Delphi, betonar att företag måste vara försiktiga med hur de använder AI i juridiska sammanhang. Slutligen avslöjas ett stort bedrägeri inom det ukrainska statliga gasbolaget Ukrgazvydobuvannja, som beräknas ha kostat staten 295 miljoner hryvnja (ungefär 63 miljoner kronor). Enligt Ukrainas säkerhetstjänst SBU organiserades ett systematiskt upplägg av tidigare chefer och affärsmän för att blåsa upp kostnaderna för material som används vid gasutvinning. Denna händelse understryker vikten av att bekämpa korruption och bedrägerier inom offentliga institutioner för att skydda ekonomiska resurser





