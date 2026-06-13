Beetlejuice nu tillgänglig på HBO Max

HBO Max har tillagt en klassiker till sin samling av udda och roliga filmer. 1988 års Beetlejuice är en riktig kultklassiker som har hållit i sig sedan dess.

HBO Max har lockat tittare med sina udda, roliga och mysigt läskiga filmer i mer än 40 år. Nu har man plockat in en av de första filmerna som satte regissören Tim Burton på kartan: 1988 års Beetlejuice .

Burton hade redan regisserat en succéfilm några år tidigare med Pee-Wees stora äventyr. Men det var med Beetlejuice som han verkligen etablerade sin säregna stil - och skapade en riktig kultklassiker. Vi följer ett lyckligt gift par som dör i en olycka - och fortsätter bo kvar i sitt hus. Deras efterliv blir dock stört när en ny familj flyttar in.

För att skrämma bort dem tillkallar de det excentriska spöket Beetlejuice. Historien tar flera vändningar som mest känns som ursäkter för Burton att förverkliga sina knäppa fantasier. Med minnesvärda prestationer av Michael Keaton, Winona Ryder och Alec Baldwin blev filmen en succé med både kritiker och publik och vann en välförtjänt Oscar för bästa smink.

Kultstatusen har hållit i sig sedan dess - vilket inte minst stod klart när 2024 års uppföljare Beetlejuice är fortfarande lika galen och underhållande som den var 1988. Den finns nu att streama på HBO Max





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Beetlejuice HBO Max Tim Burton Kultklassiker Underhållning

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