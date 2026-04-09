Begravningsskandal i Hull: Familjer lurade – fick fel aska och 35 kroppar hittades

En begravningsentreprenör i Hull har avslöjats för att ha levererat fel aska till sörjande familjer och ha hanterat kvarlevor på ett oacceptabelt sätt. Polisen fann 35 kroppar på begravningsbyrån, vilket har utlöst en nationell skandal och orsakat enorm sorg för de drabbade.

Peter Welburns hjärta brast när han vände sig till en begravningsbyrå i brittiska Hull för att ordna med begravningen av sin älskade fru Shirley. Shirley älskade julen och efter ceremonin fick Peter en urna med Shirleys aska. Urnan placerades därför under familjens julgran så att barnbarnen kunde ta ett sista farväl. Det skulle dock visa sig bli ett sista farväl till ingenting.

Tre månader senare rullades en skakande begravningsskandal upp och familjen Welburn fick den förfärliga nyheten i mars 2024: det var inte Shirleys aska i urnan. En skrupelfri begravningsentreprenör hade blandat ihop aska och levererat fel aska till många sörjande familjer. Polisen gjorde en fruktansvärd upptäckt: 35 kroppar hittades på begravningsbyrån. Ekonomiska problem tros ligga bakom detta skamlösa bedrägeri. Det visade sig att Shirley inte kremerades förrän i januari, flera veckor efter familjens julfirande. Peter berättar för Daily Mail om den smärtsamma insikten: Bara en person vet var hon hamnade, och det är han. Och han har gått ostraffad. Han är begravningsentreprenören Robert Bush som nu ställs inför rätta för sina handlingar. Peter är bara en av många som under tolv års tid blivit lurade i tron att de hedrade sina anhöriga på ett värdigt sätt.\Den kusliga upptäckten vid begravningsbyrån chockerade en hel stad. Polisen gjorde ett tillslag och fann 35 döda kroppar. En av dem hade legat där i ett år. Upptäckten omfattade även lämningar efter fyra bebisar – förlorade under graviditeten. Dessa hade, tvärtemot vad mammorna fått höra, aldrig kremerats. Begravningsbyrån hade brottats med ekonomiska svårigheter och det antas vara orsaken till besluten att inte utföra begravningar och kremeringar på ett korrekt och etiskt sätt. Åklagaren Chris Paxton berättar för BBC att de har samlat uttalanden från 240 berörda anhöriga, kopplade till begravningar av 150 personer. Detta understryker omfattningen av det bedrägeri som Bush och hans byrå står anklagade för. Konsekvenserna av Bushes handlingar är förkrossande för de drabbade familjerna som nu tvingas bearbeta sorgen över sina anhöriga på nytt, samtidigt som de brottas med insikten om att deras farväl var en lögn.\Begravningsskandalen i Hull har väckt starka reaktioner och satt ljuset på vikten av strikta regleringar och tillsyn av begravningsbranschen. Många ifrågasätter nu hur en sådan här situation kunde uppstå och pågå under så lång tid utan att upptäckas. De sörjande familjerna känner sig bedragna, kränkta och fråntagna möjligheten att hedra sina anhöriga på ett meningsfullt sätt. Utredningen fortsätter för att fastställa hela omfattningen av Bushes brott och för att säkerställa att liknande händelser inte upprepas i framtiden. Rättegången väntas bli lång och smärtsam för de drabbade. Det är en påminnelse om vikten av förtroende och transparens i en bransch som hanterar de mest sårbara ögonblicken i människors liv. Samtidigt som sorgen och ilska över de begångna misstagen vilar tungt över staden, kommer denna händelse förhoppningsvis att leda till en förändring inom branschen





Begravningsskandal Hull Aska Kroppar Bedrägeri

