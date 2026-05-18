Etienne Davignon, 93, var under många år EU-kommissionär och stod införd i skandal kring dödandet på Patrice Lumumba. Kontroverserna avslutades med hans bortgång. Blykallas byggprojekt och Norges utvisningsbeslut också i rampljuset.

En belgisk ex-diplomat, Etienne Davignon, som var en av de främsta personerna bakom EU-kommissionens ledning under 1977-1985, har avlidit vid 93 års ålder. Davignon stod införd i spaningslistor efter att ha anklagats för att ha medverkat i mordet på den förre kongolesiske premiärministern Patrice Lumumba 1961.

Den anklagelsen han återigen återupptogs i mars möjliggjordes av Lumumbas familjs långa kamp att få en deltstdare till de brott som rocked dåvarande Belgiens koloniala dom i regionen, beskrevs som en mörk plats i Belgiens historia. Medan rättegången mot Davignon var planerad till senare i år stoppades den nu på grund av hans bortgång.

Integrerad med det svenska energilandskapet har det onoterade kärnteknikföretaget Blykalla ansökt hos regeringen till att utforska möjligheten att leda till den första kärnkraftsanläggningen som har positionerat i Norrsundet, till havs från Gävle. Företaget planerar inom tio år att ha reaktorn i drift, något som vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz (L) välkomnar. Funktionen visar betydelse för att förbättra en energisäker uppföljning och bidrar till att minska handelsberoendet.

Källor uttalar att för hel Sveriges riksdag framhålls kärnkraftsomställningen som ytterligare kopplat till att rädda valeurs inom grensystemet. I ett annat sammanhang kontrollerar nu fler utvisningar från Norge. Två svenska medborgare, kända för kopplingar till gängkriminalitet, kommer utvisas permanent efter att ha undersökt Tromsø och Bodø. En tidigare dömd för mordbränn och den andra för mordförsök – tillsammans utgjorde det ett hot för den grundläggande samhällsordningen.

Polisen underlined att Första Sikt främst är männen utsatt stabilt fler rutinmässiga samt ofria utvisningar från illegala invandringsrelaterade brott, och argumenterar att fall som detta viktigt för att stabiliserande kännsform söktri i landet på minskning av inhemskt kriminellt inflytande





