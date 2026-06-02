Bellmans okända mästerverk 'Bacchi tempel' lyfts fram på festival

Under Stockholm early music festival framförs Carl Michael Bellmans sällan spelade 'Bacchi tempel'. Litteraturhistoriker kallar verket för ett genrebrytande experiment som förenar drama, musik och lyrik. Festivalen pågår 3-7 juni i Gamla stan.

Carl Michael Bellman s "Bacchi tempel" är ett av 1700-talets mest fascinerande och samtidigt mest okända verk. Litteraturhistorikern Lennart Breitholtz har kallat det för 1700-talets mest avancerade, genrebrytande experiment, där Bellman förenar drama, epik, lyrik och musik till ett totalverk långt innan den tyska idén om Gesamtkunstwerk.

Trots sin storhet har verket sällan uppförts, och det är först nu som det får en välförtjänt plats på scenen under Stockholm early music festival. Jennie Nell, ordförande i Bellmansällskapet, beskriver "Bacchi tempel" som ett särpräglat monument över Bellmans konstnärliga förmåga och ambition. Det kombinerar det burleska och sublima med en enastående balans mellan litterär formmedvetenhet och en levande, scenisk fantasi.

Verket är en blandning av högt och lågt, och innehåller flera kända sånger som "Böljan sig mindre rör", "Vem är som ej vår broder minns" och "Bort allt vad oro gör". Ändå är det förvånansvärt få som vet att dessa melodier härstammar från just "Bacchi tempel". Varför har då detta mästerverk inte fått den uppmärksamhet det förtjänar? Jennie Nell pekar på frånvaron av dramatisk action.

Verket består av långa episoder med parentationer och ordensceremoniella delar, vilket kräver att publiken är insatt i Bellmans värld för att fullt ut uppskatta alla aspekter. Detta gör det problematiskt för en modern publik. Anledningen till att det inte uppfördes under Bellmans livstid är fortfarande okänd, men det bidrar till verkets mystik. Stockholm early music festival, som i år firar 25-årsjubileum, äger rum den 3-7 juni i Gamla stan.

Festivalen fokuserar på barock-, renässans- och medeltidsmusik, och i år bjuder den på en unik blandning av fransk operamusik från 1700-talet. Den franska ensemblen Il Caravaggio framför Jean-Philippe Rameaus "Les indes galantes" och Mademoiselle Duvals "Les génies". Men höjdpunkten blir utan tvekan framförandet av "Bacchi tempel" den 6 juni i Tyska kyrkan, regisserat av Patrik Sörling med solisterna Staffan Liljas, Mathilda Sidén Silfver och Martin Vanberg.

För den som vill dyka djupare i Bellmans värld och uppleva ett stycke svensk musikhistoria som sällan ges liv, är detta ett unikt tillfälle.

"Bacchi tempel" är inte bara en konsert utan en teatralisk upplevelse som kräver publikens engagemang. Med sin blandning av burlesk humor och sublim skönhet är det ett verk som utmanar och belönar. Festivalens program innehåller även panelsamtal, som det den 5 juni med Jennie Nell under rubriken "Bacchi tempel - den okände Bellman".

Sammanfattningsvis lyfter årets Stockholm early music festival fram ett av Bellmans mest ambitiösa verk, och ger publiken chansen att upptäcka en sida av 1700-talets musikliv som ofta förbises. Det är en påminnelse om att klassisk musik inte bara handlar om välkända mästerverk, utan också om experimentella och genreöverskridande verk som "Bacchi tempel". Med ett starkt team av musiker och regissörer blir framförandet en händelse som ingen Bellman-entusiast vill missa





