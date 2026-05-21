Bemanningstrenderna i vården inför sommaren

Inför sommaren blir bemanningssvårigheterna i vården ännu mer påtagliga, något som också regionens hälso och sjukvårdsdirektör Anna Granevärn nyligen beskrivit i media. Bristen på sjuksköterskor är tydlig och konsekvenserna är redan kännbara i verksamheterna. För att tala klarspråk – inför sommaren handlar det om cirka 900 obemannade arbetspass. Som vårdnära chef ser jag dagligen hur detta slår mot både patienter och medarbetare. Samtidigt har RJH valt en annan väg än övriga regioner i norra sjukvårdsregionen: ersättningen för att sälja semesterveckor har sänkts och antalet veckor som får säljas har minskats – utan att det grundats i personalens önskemål. Det är problematiskt. Medarbetare behöver semester och återhämtning, det råder ingen tvekan om det. Men alla vill och behöver inte vara lediga just under sommaren. Många efterfrågar i stället flexibilitet: möjlighet att arbeta mer under sommaren mot rimlig ersättning och ta ut sin ledighet vid andra tillfällen på året. I dag känner vi chefer oss bakbundna. Vården står utan bemanning, personal är villig att arbeta – men de lösningar som möjliggjorde detta har delvis tagits bort. Det gynnar varken patientsäkerhet, arbetsmiljö eller ekonomi. Om vi menar allvar med att klara sommarens vård behöver vi lyssna på dem som faktiskt bär verksamheten. Flexibla och förankrade lösningar är inte ett hot mot återhämtning – de kan vara en förutsättning för att vården alls ska fungera.

Inför sommaren blir bemannings svårigheter na i vården ännu mer påtagliga, något som också regionens hälso och sjukvårdsdirektör Anna Granevärn nyligen beskrivit i media. Bristen på sjuksköterskor är tydlig och konsekvenserna är redan kännbara i verksamheterna.

För att tala klarspråk – inför sommaren handlar det om cirka 900 obemannade arbetspass. Som vårdnära chef ser jag dagligen hur detta slår mot både patienter och medarbetare. Samtidigt har RJH valt en annan väg än övriga regioner i norra sjukvårdsregionen: ersättningen för att sälja semesterveckor har sänkts och antalet veckor som får säljas har minskats – utan att det grundats i personalens önskemål. Det är problematiskt.

Medarbetare behöver semester och återhämtning, det råder ingen tvekan om det. Men alla vill och behöver inte vara lediga just under sommaren. Många efterfrågar i stället flexibilitet: möjlighet att arbeta mer under sommaren mot rimlig ersättning och ta ut sin ledighet vid andra tillfällen på året. I dag känner vi chefer oss bakbundna.

Vården står utan bemanning, personal är villig att arbeta – men de lösningar som möjliggjorde detta har delvis tagits bort. Det gynnar varken patientsäkerhet, arbetsmiljö eller ekonomi. Om vi menar allvar med att klara sommarens vård behöver vi lyssna på dem som faktiskt bär verksamheten. Flexibla och förankrade lösningar är inte ett hot mot återhämtning – de kan vara en förutsättning för att vården alls ska fungera.

