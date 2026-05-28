Ben Engdahl tvingas acceptera att missa resten av säsongen

Ben Engdahl, ytterback för BK Häcken, har drabbats av en underkroppsskada som gör att han måste acceptera att missa resten av säsongen. Han har suttit på bänken under flera matcher, men har inte fått speltid i allsvenskan.

Engdahl drabbades av skadan under en träning i veckan och säger att han hoppas att det inte ska vara en långtidsskada. Han kommer att göra allt han kan för att komma tillbaka till fotbollen, men för närvarande måste han acceptera att missa resten av säsongen. Engdahl har gjort elva matcher för Häcken sedan han kom till klubben från danska Nordsjælland under sommaren 2024 och har kontrakt över 2027.

Han tackar för det stöd och omtanken han fått från laget och fansen, som kommer att hjälpa honom att komma tillbaka till fotbollen så fort som möjligt. Rehabträningen kommer att gå så snabbt som möjligt, men Engdahl vill göra den klokt och rätt, så det får ta den tid det tar. Han känner sig stärkt av det stöd han fått och kommer att göra allt han kan för att komma tillbaka till fotbollen och spela för Häcken igen





