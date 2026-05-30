Benjamin Netanyahus närmaste man åtalas för att ha skadat landets säkerhet

Benjamin Netanyahu s närmaste man åtalas för att ha skadat landets säkerhet . Trots åtalet fortsätter han att leda valkampanjen och Netanyahus pr-kampanjer. En polisundersökning har inletts och flera av Netanyahus närmaste rådgivare är misstänkta för att ha arbetat för Qatar samtidigt som de arbetade för Netanyahu.

Händelsen skapade en storm av indignation i Israel och allt fler började tvivla på att premiärministern ansträngde sig för att lösa gisslankrisen. För att värja sig mot sådana misstankar och skjuta skulden för dödläget på Hamas, skaffade sig Netanyahus kansli ett dokument från den militära underrättelsetjänsten, via en soldat som jobbade där. När Netanyahus stab, ledd av Urich, försökte sprida dokumentet till israeliska medier, ingrep censuren.

Om dokumentet blev känt så skulle Hamas förstå vem i dess krets som arbetade för Israel. För att kringgå censuren beslöt Urich att läcka dokumentet till ett utländskt medium - så att israeliska medier sedan kunde citera den utan att drabbas av censuren. Valet föll på tyska Bild, men innan dokumentet nådde Berlin hade det förbättrats av Netanyahus medhjälpare, så att Hamas motstånd mot gisslanutväxling verkade mer entydigt.

Världen över och skakade Israels militära underrättelsetjänst, som förstod var det omtalade dokumentet kom ifrån. En soldat erkände att han överlämnat hemligt material till premiärministerns kansli. En polisundersökning beordrades, och enligt den deltog flera av Netanyahus närmaste rådgivare, ledda av Urich, bakom intrigen. Alla dessa riskerar dessutom åtal i en annan skandalös affär, den så kallade Qatargate, där de misstänks för att ha arbetat för Qatar samtidigt som de arbetade för Netanyahu.

Urich har efter Qatar-gate fått lämna jobbet som stabschef. Att han, trots åtalet, ändå fortsätter att leda Netanyahus pr-kampanjer, är i linje med regeringens policy: Den betraktar både riksåklagarämbetets och Högsta Domstolens chefer som luft





