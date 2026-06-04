Benjamin Nygren vårdades på planen efter tackling mot ankeln

Benjamin Nygren var tvungen att lämna planen efter en tackling mot ankeln under Sveriges VM-genrep mot Grekland. Men efteråt gav mittfältaren ett lugnande besked. Greklands förbundskapten Ivan Jovanovic tyckte att nivån var bra från båda sidorna hela matchen. Benjamin Nygren sa senare i den mixade zonen att det hela har gått bra. Han tyckte att det var en del av sporten och att man ger några och får några. Under den första halvleken fick han en bra träff på volley, men bollen smet precis utanför. Dessutom tycktes Viktor Gyökeres servera sin lagkamrat ett fint läge, men Nygrens avslut blockerades. - En annan dag kommer passningen fram och man sätter dit den. Och det där volleyskottet jag hade träffade jag ruggigt bra!, sa Nygren med eftertryck och ett skratt.,

Benjamin Nygren var tvungen att lämna planen efter en tackling mot ankeln under Sverige s VM-genrep mot Grekland . Men efteråt gav mittfältaren ett lugnande besked. - Jag kan gå, röra mig och stå på ett ben.

Det känns helt okej, sa Blåvittprodukten. Greklands förbundskapten Ivan Jovanovic tyckte att nivån var bra från båda sidorna hela matchen. Han sa att det var en situation där det var en lite tuffare tackling, men det är professionella spelare i slutet av säsongen. Benjamin Nygren sa senare i den mixade zonen att det hela har gått bra.

Även Viktor Gyökeres kunde spela vidare utan besvär. - Jag passade, så kom han in och tacklade mig så jag vred ankeln. Det gjorde ont där och då. Vi skulle ändå byta så vi tog det säkra före det osäkra, sa Nygren.

Han tyckte att det var en del av sporten och att man ger några och får några. Under den första halvleken fick han en bra träff på volley, men bollen smet precis utanför. Dessutom tycktes Viktor Gyökeres servera sin lagkamrat ett fint läge, men Nygrens avslut blockerades. - En annan dag kommer passningen fram och man sätter dit den.

Och det där volleyskottet jag hade träffade jag ruggigt bra! , sa Nygren med eftertryck och ett skratt.





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