Berättelsens makt i en tid av förljugenhet

En ny roman belyser konflikten mellan autenticitet och exakt återgivning, medan ett avslöjande om Sverigedemokraternas digitala propagandametoder visar hur starka narrativ kan övervinna fakta i dagens politiska landskap.

I sin nya roman ”Transcription” står berättaren inför en kris när hans telefon går sönder, vilket sätter den planerade intervjun med hans mentor, en framstående konstnär och forskare, på spel. Berättaren fattar ett ödesdigert beslut, antingen medvetet eller av ren slump, att låtsas som ingenting. Under kvällen fortsätter han som om telefonen spelar in deras samtal.

Senare i boken, efter mentorns bortgång, erkänner berättaren under ett hyllningstal att delar av intervjun inte återges exakt, utan har hämtats från hans minne. Detta skapar en skandalartad situation där intervjun betraktas som ett falsarium. Bakom den uppkomna ilskan ligger ett modernt sanningskrav: citat ska återges med fullständig precision. Författaren delar denna förväntan på exakthet och korrekthet i intervjuer och reportage, men påminner om att detta minimikrav är relativt nytt. Genom nästan hela mänsklighetens historia präglades kunskapen av de approximationstekniker som var nödvändiga då exakt återgivning var omöjlig. Minne, sammanfattning, tolkning och, framför allt, berättande utgjorde de verktyg som användes. Lerners roman utforskar idén att det autentiska och det verkligt avgörande inte nödvändigtvis sammanfaller med det exakt återgivna eller, som titeln antyder, det avskrivna. Livet kräver gestaltning och tolkning. För två år sedan avslöjades en trollfabrik som producerade digital propaganda i stor skala. En journalist på TV4 lyckades infiltrera ett parti och kunde därefter detaljerat beskriva dess inre. Fördomarna visade sig stämma med verkligheten: grov rasism, koordinerade hatattacker, anonym och vulgär opinionspåverkan, samt en nonchalant inställning till sanningen. Granskningen blottlade ett avskyvärt parti, och utgivningen av Daniel Anderssons bok om detta gräv, ”Lögnare”, sker vid en synnerligen läglig tidpunkt. Boken ger en skrämmande tydlig bild av vad Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna eftersträvar i en framtida regering: en politisk kultur som påminner om Putins Ryssland. Långa avsnitt av transkriberade samtal avslöjar hur Sverigedemokraternas kommunikationsapparat utnyttjar sin kanal Riks och olika sociala medier för att blanda underhållning, propaganda och politisk PR för sina omedelbara behov. Sanningen framstår som något som ständigt är förhandlingsbart. Detta gäller även sanningen om detta avslöjande, som i boken återges så minutiöst från Daniel Anderssons inspelningar att det gränsar till oläslighet. I en recension på kultursidan påpekade Sveriges minister för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin, att man kunde finna nöje i Riks och avfärda hela avslöjandet som ”humorkonton på Tiktok”. Detta speglar den försvarslinje som partiet ofta väljer, till exempel när granskningen kallades för en påverkanskampanj från det vänsterliberala etablissemanget. Det är möjligt att Bohlin agerar utifrån ren maktvilja. Troligare är dock att hans kommentar illustrerar hur Sverigedemokraterna har vunnit kampen om verklighetsuppfattningen, där samvetsgrann dokumentation blir irrelevant jämfört med deras förmåga att forma narrativ. Sanningen biter inte på en välberättad historia. Med ovedersägliga bevis avslöjade Daniel Andersson och TV4 att Sverigedemokraterna bedriver digital propaganda av ryskt snitt, sanktionerat från högsta politiska nivåer, och konsekvenserna av detta är obefintliga. Varje steg i denna process är ett medvetet val av politiska representanter som inser att de kan ignorera verkligheten och prioritera makt. Ytterligare granskningar, mer forskning och rationella argument tycks inte förändra denna dynamik. Endast en stark berättelse kan besegra en annan berättelse. Högerpopulismens motståndare har sedan länge tappat greppet om vad de ska berätta. Liberalismens löften om frihet och demokrati, som tidigare framstod som unikt grundade i verkligheten med konkret bevisning som fallande murar och ökad levnadsstandard, har vittrat sönder under trycket av krigen i Mellanöstern, den globala finanskraschen och det utdragna krisartade 2010-talet. Victor Malm är kulturchef på Expressen





