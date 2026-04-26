Beredskapskor på Svalöfs gymnasium – en viktig resurs vid kris

Mjölkkorna på Svalöfs gymnasium är inte bara ett trevligt inslag, utan en viktig del av kommunens beredskapsplanering. De ska producera mjölk vid en eventuell kris eller krigssituation. Kommunerna i Sverige får ett ökat ansvar för beredskapen och måste kunna klara sig i två veckor utan extern hjälp.

Svalöfs gymnasium har blivit en oväntad, men ack så viktig, del av kommunens beredskapsplanering. I veckan bjöd gymnasiet på ett glädjande skådespel när deras mjölkkor släpptes ut på bete, ett tillfälle som lockade både elever och allmänhet.

Men bakom de höga skutten och den idylliska bilden döljer sig en strategisk plan för att säkerställa livsmedelsförsörjningen i Svalövs kommun vid en eventuell kris eller krigssituation. Dessa kor är nämligen inte bara vanliga mjölkkor – de är utsedda till beredskapskor, en resurs som kan bli ovärderlig om samhället ställs inför allvarliga utmaningar. Ewie Pålsson, driftansvarig vid Svalöfs gymnasium, förklarar att korna i en krissituation kommer att fortsätta producera mjölk som sedan kan pastöriseras och distribueras till Svalövs kommun.

Detta är en del av en större nationell trend där kommunerna får ett ökat ansvar för sin egen beredskap. En ny lag, som förväntas träda i kraft nästa år, kommer att kräva att varje kommun ska kunna upprätthålla samhällsviktiga funktioner, inklusive livsmedelsförsörjning, under en period av två veckor utan extern hjälp. Detta innebär en omfattande inventering av befintliga resurser och kompetenser i alla svenska kommuner, inklusive Svalöv. Mariel Rosendahl, beredskapssamordnare i Svalövs kommun, betonar att detta är en stor utmaning.

Ingen kommun är fullt förberedd, och samarbete mellan kommunerna kommer att vara avgörande för att klara av en kris. Det kommer att handla om att dela resurser och kompetens för att säkerställa att alla kan uppfylla de nya kraven. Beredskapsplaneringen handlar inte bara om att ha tillgång till resurser som mjölkkor och pastöriseringsutrustning. Det handlar också om att identifiera sårbarheter och utveckla strategier för att hantera dem.

Det kan innebära att säkra alternativa energikällor, etablera kommunikationssystem som fungerar även vid strömavbrott, och utbilda personal i krishantering. Rosendahl understryker att det är en kontinuerlig process som kräver engagemang från alla delar av kommunen. Det är viktigt att komma ihåg att beredskap handlar om att minska riskerna och öka motståndskraften, inte om att förutspå en specifik katastrof. Syftet är att vara så väl förberedd som möjligt för att kunna hantera oväntade händelser och skydda medborgarna.

Denna satsning på lokal beredskap är en direkt följd av det förändrade säkerhetsläget i Europa och världen, och ett erkännande av att kommunerna spelar en nyckelroll i att skydda samhället. Svalöfs gymnasiums beredskapskor är ett konkret exempel på hur kommuner kan tänka kreativt och utnyttja befintliga resurser för att stärka sin beredskap. Det är en investering i framtiden och en försäkran om att Svalövs kommun är redo att möta de utmaningar som kan komma





