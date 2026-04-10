Åberg klättrar efter tuff start – McIlroy i ledning på US Masters

Ludvig Åberg visade styrka efter en sämre första runda och spelade två under par på andra dagen av US Masters. Rory McIlroy leder tävlingen, medan Alex Norén kämpar för att klara kvalgränsen.

Ludvig Åberg visade upp en stark återhämtning efter en tuff start på US Masters. Den 26-årige golfstjärnan, som deltar i sin tredje US Masters-turnering, spelade den andra rundan på två under par och befinner sig totalt på par efter två dagars spel. Åberg ligger för närvarande på en preliminär delad 21:a plats, vilket innebär att han har en bit upp till täten i den prestigefyllda majorn på Augusta National Golf Club.

Förväntningarna var höga på Åberg inför årets tävling, efter att ha imponerat med en andraplats i debuten 2024 och en sjundeplats föregående år. Det fanns hopp om att han skulle vara med och kämpa om segern, men efter den inledande rundan med två över par (74 slag), inklusive två dubbelbogeys, fick Åberg kämpa för att klättra i resultatlistan. Andra ronden visade dock på hans potential, då han lyckades samla ihop fem birdies och tre bogeys, vilket resulterade i en score på 70 slag.\Rory McIlroy, världstvåan och regerande mästaren, leder för närvarande tävlingen. Nordirländaren fick en drömstart med tre birdies på de fyra första hålen och ligger totalt åtta under par. Många spelare är fortfarande ute på banan under den andra rundan, vilket innebär att ställningen kan komma att förändras. För Alex Norén, den andra svenske deltagaren, ser det tuffare ut. Norén gick den första rundan på fem över par och behöver sannolikt en stark prestation under den andra rundan för att klara kvalgränsen till helgens spel. Kvalgränsen förväntas ligga runt tre eller fyra över par efter två rundor. Det är värt att notera att ingen svensk herrgolfare någonsin har vunnit US Masters, vars första upplaga spelades 1934. Den senaste svenska majortiteln för herrar togs av Henrik Stenson vid British Open 2016.\Åbergs insats under den andra rundan ger hopp om att han kan klättra ytterligare i resultatlistan under helgens spel. Han har visat att han kan hantera pressen och studsa tillbaka efter en mindre lyckad inledande runda. Med tanke på hans tidigare framgångar i turneringen och hans talang finns det definitivt potential för att han ska avancera. Det blir spännande att följa hur Åberg presterar under de kommande rundorna och om han kan utmana toppen av leaderboarden. Fansen hoppas på att se Åberg spela sin bästa golf och kämpa om en topplacering. Turneringen är långt ifrån avgjord, och mycket kan fortfarande hända på Augusta Nationals utmanande bana. Åbergs förmåga att återhämta sig efter den första rundans motgångar tyder på mental styrka och beslutsamhet, egenskaper som kan vara avgörande i jakten på en topplacering i den prestigefyllda majortävlingen





