Åberg och Norén i US Masters: Spänning på Augusta

Ludvig Åberg och Alex Norén tävlar i årets US Masters på Augusta National. Följ svenskarnas prestationer direkt från tävlingen. Alex Norén imponerar med ett nytt personligt rekord. Åberg har en utmanande start.

Ludvig Åberg , en av förhandsfavoriterna i årets US Masters, gör sig redo för att tävla på Augusta National i Georgia, USA. Tillsammans med honom representerar Alex Norén Sverige i denna prestigefyllda golfmajor. SVT liverapporterar direkt från tävlingen, vilket ger svenska golfentusiaster möjligheten att följa dramatiken och spänningen på nära håll. Åbergs prestationer i tävlingen är mycket efterlängtade, och förhoppningarna är höga för den unge svenske stjärnan.

Samtidigt är Alex Noréns deltagande ytterligare en anledning för svenska golfälskare att hålla tummarna och följa tävlingen med stort intresse.\Alex Norén visade upp en imponerande prestation under lördagens runda, vilket markerade en betydande förbättring jämfört med hans tidigare insatser på Augusta. Han klarade kvalgränsen med viss möda, men visade sedan upp en formidabel prestation. På det ikoniska hål 12 inledde Norén en imponerande svit med fyra birdies i rad. Han avslutade ronden på 69 slag, vilket är ett nytt personligt rekord för honom. Denna fantastiska runda resulterade i att han klättrade ett antal placeringar på ledartavlan. Noréns framgång visar på hans förmåga att anpassa sig och prestera på en bana som tidigare varit en utmaning för honom. Hans förbättrade spel och självförtroende är lovande inför de kommande dagarna av tävlingen. Det är tydligt att Norén är fast besluten att göra sitt bästa och kämpa om en topplacering.\Åberg hade en mindre lyckosam start på sin runda, där ett plask i vattnet på andraslaget påverkade hans spel. Han och hans caddie, Joe Skovron, ägnade en stund åt att diskutera taktiken innan de beslutade om ett drag. Åbergs försök att nå greenen misslyckades, vilket resulterade i att han inte nådde hela vägen fram. Konkurrenterna, som Scheffler, valde en modigare linje på det trettonde hålet. Åberg stod inför en utmaning med cirka 200 meter kvar till greenen. Det återstår att se vilken taktik han och Skovron väljer för att minimera skadorna och återhämta sig. Åbergs resultat efter 12 spelade hål är -2. SVT:s nyheter strävar efter saklighet och opartiskhet. De strävar efter att publicera sanningsenliga och relevanta nyheter. I akuta nyhetslägen, när det är svårt att bekräfta alla fakta, kommer SVT att rapportera vad de vet och inte vet





