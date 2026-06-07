Åberg sämst i Memorial Tournament - Norén nia och stark

I Memorial Tournament i Ohio drabbades Ludvig Åberg av en svår slutrunda med en trippelbogey, medan Alexander Norén presterade stabilt och blev nia. Norén ser det som ett steg framåt medan Åberg måste bära sig åt efter en svag fredagsrunda. Turneringen vanns av J.T. Poston. Nu väntar US Open för båda spelarna.

Ludvig Åberg hade inget med tätstriden att göra i signaturtävlingen Memorial Tournament i Ohio. Slutrundan blev inte heller någon att minnas för 26-åringen från Eslöv.

På Muirfield Village Golf Club, banan som designats av legendaren Jack Nicklaus, gick Åberg tre slag över par under söndagen. Allra värst gick det på tolfte hålet, som han lämnade med en trippelbogey. Det var kört för honom redan efter de 78 slagen i fredags, Åbergs sämsta runda på touren sedan januari 2025. Den 43-årige stockholmaren Alexander Norén gick å andra sidan desto bättre.

Han slutade ensam nia och spelade in 600 000 dollar, runt 5,6 miljoner kronor. - I går (lördag) kändes det väldigt lätt. Allting flöt på. I dag var det mycket jobbigare, men överlag helt okej.

Ganska nöjd med att slå vissa slag under press och försöka få rankingpoäng och allt det där. Jag försöker få till ett spel för att vinna tävlingar och den här veckan var ett steg i rätt riktning. Allt var ett steg framåt, säger Norén i HBO Max. Det är hans näst bästa tävling i år efter den delade sjundeplatsen i Cadillac Championship för en månad sedan.

Tävlingen vanns av J.T. Poston efter särspel mot Ryan Gerard. Segraren får runt 37 miljoner kronor för besväret. Årets tredje major, US Open, står runt hörnet för svenskduon. Tävlingen avgörs 18-21 juni i New York





sportbladet / 🏆 24. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ludvig Åberg Alexander Norén Memorial Tournament Muirfield Village Jack Nicklaus Trippelbogey US Open Golf PGA Tour

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

18-åring knivhuggen till döds efter polis高端 behandling - stark reaktioner från politiker och eliterEn 18-årig man knivhuggades i Southampton men sattes i handbojor av polisen innan han avled. Kroppskameror visar försenad respons. Högern och eliter som Farage, Musk och Vance/coloniserar debatten med anklager om rasism och massinvandring. Starmer besvarar med krav på respekt för familjens önskemål.

Read more »

Tränarbyten och kontraktförlängningar i svensk fotbollMalmö FF har sparkat tränaren Miguel Angel Ramirez efter en tung start på säsongen, medan Hammarbys Kalle Karlsson ifrågasätts efter tre raka förluster. Henrik Rydström lämnade Columbus Crew och har tidigare tränat flera Allsvenska klubbar. Gais-stjärnan Gustav Lundgren förlänger sitt kontrakt till 2030 efter en skada som hindrade honom från VM. BK Häcken förlorar sin storstjärna Silas Andersen till ett英超-klubb för 100 miljoner kronor, medan Newcastle är intresserade av AIK:s 18-årige talang Yohanna och gett in ett bud på cirka 260 miljoner kronor. SVT framhäver vikten av saklighet och opartiskhet i sin nyhetsrapportering.

Read more »

Norska kronan spöar den svenska i jämförelseEfter segertåget i fjol har den svenska kronan i år i stället gått sämst mot den amerikanska dollarn av världens mest handlade valutor.

Read more »

Vanessa Kamga comeback och Jessica Schilder bryter Stadionrekord på starkt friidrottsevenemang i StockholmPå en tävlingsfull söndag på Stockholms stadion visade friidrottseliten sin klass. Vanessa Kamga återvände till form med en stark prestation i diskus medan Jessica Schilder satte nytt Stadionrekord i kulstötning. Fanny Roos missade knappt 19 meter.

Read more »