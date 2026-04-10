Åberg Tappade Luft i The Masters – Sju Slag Från Ledning Efter Första Runda

Ludvig Åberg inledde starkt i The Masters, men en svag avslutning på första rundan innebär att han nu är sju slag efter ledarna. Hårda greener och en dubbelbogey på nionde hålet bidrog till svårigheterna. Alexander Norén hade en tuff dag och ligger tio slag efter.

Efter en lovande start på The Masters fick Ludvig Åberg en tuff avslutning på den första rundan. Den svenska golfstjärnan, som visade fin form i inledningen av tävlingen, tappade momentum och avslutade dagen sju slag efter ledarna. Åberg inledde starkt med birdies på hål 2, 4 och 6, vilket placerade honom i delad tredje position. Spelet såg ut att flyta på smidigt, likt de föregående veckorna där Åberg visat prov på högklassigt spel. Men på det nionde hålet förändrades allt.

En dubbelbogey inledde en svår period för Åberg, och den negativa spiralen fortsatte med ytterligare bogeys och en andra dubbelbogey på hål 13, där en chipp hamnade i vattnet. Detta innebar att Åberg rasade i resultatlistan och avslutade den sista fem hålen på sex över par. Expertkommentatorn Per Ulrik Johansson uttryckte sin förvåning över Åbergs plötsliga tapp efter den lovande starten.\Åberg själv pekade på de ovanligt svårspelade greenerna som en bidragande faktor till de svåra förhållandena. Han beskrev att greenerna kändes extremt hårda, nästan som på en söndag, och att detta skilde sig markant från träningen dagen innan. Missar i inspelen mot greenen resulterade i svåra närspelsslag och ökade svårigheten att ta sig tillbaka. Trots en birdie på hål 14 slutade Åberg med två över par och totalt 74 slag för dagen. Han befinner sig nu sju slag efter ledarna, amerikanen Sam Burns och den regerande mästaren Rory McIlroy, som delar ledningen. Åberg påpekade också en ovanlig upplevelse under rundan: att han oftare än vanligt slog kortast i bollen, särskilt i sällskap av andra spelare som Chris Gotterup. Gotterup imponerade med sin kraftfulla sving, vilket Åberg noterade.\Trots den tuffa dagen förblev Åberg positiv och betonade sin förmåga att komma tillbaka efter motgångar. Han påminde om att Rory McIlroy låg sju slag efter ledningen efter den första rundan förra året, och att McIlroy sedan lyckades vinna hela tävlingen. Åberg ser fram emot fortsättningen och hoppas på mjukare greener under de kommande dagarna. Även Alexander Norén, det andra svenska hoppet, hade en tung dag och slutade fem över par, tio slag efter ledningen. Åbergs förmåga att studsa tillbaka och hans positiva inställning ger dock hopp om att han kan klättra i resultatlistan under de kommande rundorna. Hans fokus på att fortsätta slå bra slag och anpassa sig till de rådande förhållandena blir avgörande för hans fortsatta framgång i The Masters





