Bernhardsson laddad inför Nederländerna: Vi vet hur vi ska stoppa dem

Inför Sveriges viktiga VM-match mot Nederländerna berättar Alexander Bernhardsson om lagets plan och sin egen roll som wingback. Efter segern mot Tunisien är självförtroendet på topp, men motståndet blir tuffare.

Sverige står inför en tuff utmaning i VM när laget på lördag möter Nederländerna i en avgörande gruppspelsmatch. Efter en imponerande 5-1-seger mot Tunisien i premiären är förväntningarna höga, men motståndet blir betydligt tuffare.

Alexander Bernhardsson, som startade som höger wingback mot Tunisien, väntas få fortsatt förtroende av förbundskaptenen. I en intervju inför matchen var Bernhardsson försiktig med att avslöja några detaljer om startelvan, men han antydde att spelarna har en känsla för hur laget kommer att formeras. - Vi får se vilket lag han tar ut. Vi alla spelare har väl lite koll på hur situationen ser ut och ungefär vilka som kommer att starta.

Sedan kommer det alltid att komma förändringar. Det kan komma förändringar på matchdagen eller dagen innan, men såklart har man som spelare en liten känning kring vilka som kommer spela och vilka som inte kommer spela, sade Bernhardsson. Bernhardsson, som spelar i FC Twente i den nederländska ligan, känner väl till många av motståndarna. Han betonade vikten av att vara mentalt stark och fokuserad inför matchen.

- Det påverkar inte mig så mycket mentalt. Vi vet om att det är ett duktig lag med spelare som spelar i bra ligor och har kvaliteter. Vi vet hur vi ska stoppa dem och vi har en plan. Som vingback ska man försöka hålla sin spelare och vinna sin duell mot honom.

Då kommer det att lösa sig, förklarade han. Sverige inledde VM på ett övertygande sätt och visade prov på både offensiv skicklighet och defensiv stabilitet. Bernhardsson själv gjorde en stark insats och känner att han har bra självförtroende inför den kommande matchen. - Jag fick spela mycket nu i förra matchen och jag fick komma in i det.

Jag har självförtroende och som lag gjorde vi en otroligt stark match. Det ger något till laget att ha den matchen i ryggen och vi vet vad vi är bra på, sade han. Nederländerna är känt för sin tekniska fotboll och har flera stjärnspelare i laget, bland annat från storklubbar som Barcelona, Bayern München och Liverpool. Sveriges försvar kommer att sättas på prov, och mycket kommer att hänga på vingbackarnas förmåga att hantera de snabba och dribblingsstarka ytteranfallarna.

Bernhardsson är medveten om uppgiften men ser fram emot utmaningen. - Vi har analyserat deras spel och vet var deras styrkor och svagheter ligger. Det handlar om att vara disciplinerad och göra jobbet tillsammans som lag, avslutade han. För Sveriges del handlar matchen om att säkra en plats i åttondelsfinalen.

En seger skulle innebära ett stort steg mot avancemang, medan en förlust skulle göra läget mer pressat. Supportrarna hoppas på en lika stark insats som mot Tunisien, och med Bernhardssons form och lagets självförtroende finns det goda möjligheter till ett positivt resultat. Matchen spelas på lördag eftermiddag och väntas bli en av turneringens mest spännande hittills





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