Bersant Celina kan lämna AIK

AIK och spelaren har en ny vecka att diskutera om framtiden, sedan kan vi se hur situationen utvecklas.

"Nästa vecka kommer AIK och spelaren ha ett nytt möte om framtiden. " - 'Alla vet hur jag känner för klubben', säger 29-åringen. " AIK -profilen Bersant Celina s kontrakt löper ut den 31 augusti i sommar. 29-åringen har vid flera tillfällen sagt att han vill förlänga, samtidigt som klubbrepresentanter också uttalat sig på ett liknande sätt.

Ännu är inte något påskrivet, men rekryteringschefen Miika Takkula berättar att de kommer att ha ett möte under nästa vecka om framtiden. - Förhandlingar tar alltid lite tid och nästa vecka kommer vi att sitta ner med honom. Sedan får vi se hur situationen ser ut efteråt. Det är som jag har sagt tidigare, vi har en väldigt bra dialog och ibland tar det lite mer tid att komma fram till ett beslut.

Det är en process och nästa vecka kommer vi att sitta ner igen. Vi får se hur det går', säger han efter fredagens träning.

"På frågan om AIK:s vilja fortsatt är att behålla Celina är Takkulas svar följande: - Han är en väldigt bra person och en väldigt bra spelare för klubben, så självklart vill vi utforska möjligheten att hitta en kombination, så att han kan spela hos oss, men det är många saker. Vi får se hur det går.

" - Vi har inte signerat något än, så det är anledningen. Jag kan säga att det finns ett intresse från båda parter att hitta en lösning och han är en väldigt bra person och karaktär, samt en väldigt bra spelare. Han har imponerat under min tid här. Vi får se hur det går.

"Jag har varit tydlig med AIK och alla vet hur jag känner för klubben, säger 29-åringen och fortsätter: - AIK var varit tydligt med att de vill förlänga. Man får bara se hur situationen ser ut i sommar med lite andra spelare och så vidare. Jag är bara glad över att vara här och jag gör alltid mitt bästa för AIK. Det är inget som stressar mig.

" - Nej, det är inte så att AIK inte har råd eller så. Det är bara att få till det som är bäst för båda parter.

"Vi har inte någon speciell deadline. Vi har fortsatt tid, då kontraktet går ut den 31 augusti, så det finns absolut tid. Celina kom till AIK från franska Dijon under sommaren 2023, först på lån och senare blev det en permanent övergång. Han har totalt sett gjort 15 mål och 14 assist på 91 matcher med 'Gnaget'.

AIK ställs på söndag mot Hammarby borta i ett Stockholmsderby i allsvenskan. AIK har i dagsläget nio poäng efter åtta omgångar och är på tionde plats i allsvenskan





