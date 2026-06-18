Berusad man med basebollträ i Åkersberga - Norska polisen köper Volvo för över en miljard kronor

En berusad man med ett basebollträ skriker glåpord i Åkersberga centrum. Norska polisen köper Volvo för över en miljard kronor. En treårig pojke vårdas med allvarliga skador efter att ha lämnats i en inhängnad för krokodiler på ett zoo i brittiska Huntingdon. En bil och en motorcykel har krockat på Fårö norr om Gotland.
Flera personer ringde till polisen om en berusad man med basebollträ i Åkersberga. Det finns misstankar om grovt brott mot knivlagen och hot mot tjänsteman.
Norska polisen köper Volvo för över en miljard kronor. Möts av inbrottstjuvar i hemmet i Aspudden. En treårig pojke vårdas med allvarliga skador efter att ha lämnats i en inhängnad för krokodiler på ett zoo i brittiska Huntingdon. En bil och en motorcykel har krockat på Fårö norr om Gotland.
En kvinna i 30-årsåldern har förts till sjukhus med ambulans efter krocken
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