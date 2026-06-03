Beslut taget: Ny ishockeyarena med 10 000 platser i Globenområdet

Stockholms stadsstyret har beslutat att en ny ishockeyarena ska byggas i Globenområdet med en publikkapacitet på 10 000. Projektet ska stärka staden som evenemangsstad och ge moderna faciliteter för klubbarna. Det befintliga Hovet kommer att tas ner, och en utredning pågår om_byggperiodens lö_sningar och placering. Politiker och hockeyaktörer efterlyser klarhet, långsiktighet och överbryggande samarbete för att undvika ytterligare förseningar.

Från oppositionen har det påtalats behovet av en ny ishockeyarena i Stockholm , och nu har stadsstyret fattat ett beslut. En ny arena med en kapacitet för 10 000 åskådare ska byggas i Globen området.

Emilia Bjuggren (S) från det rödgröna styret understryker att projektet stärker Stockholm som evenemangsstad och minskar konkurrensen om tiderna i Avicii Arena. Djurgårdens VD Mattias Sånemyr ser det som positivt och vill driva planeringen framåt med god dialog. Stefan Gustavson lyfter vikten av moderna faciliteter och utökade hospitality-ytor, något som inte finns på Hovet idag. Det befintliga Hovet kommer att demonteras, oavsett om den nya arenaen platsas på Hovets nuvarande plats eller på Söderstadiontomten.

Bjuggren förklarar att en utredning pågår om hur Hovet kan användas under bygget samt lösningar för AIK och Djurgården. Gustavson efterlyser klarhet, långsiktighet och ett blocköverskridande samarbete. Han är kritisk till den tid det tagit men optimistisk kring att Moderaterna också vill enas om en framtida lösning. Han varnar för att ämnet inte får bli en valflört som sedan glöms bort; det är en ohållbar situation som måste lösas. Det finns två bra alternativ att undersöka vidare, enligt Gustavson





Expressen / 🏆 19. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ishockey Arena Stockholm Globen Hovet Djurgården AIK Evenemangsstad Byggbeslut Politik

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fortgående problem i Stockholms tunnelbana samt internationella händelserSL meddelar att signalfelet på röda linjen mellan Gamla stan och Slussen kvarstår och orsakar förseningar och inställda avgångar. Ytterligarea nyheter inkluderar ett rånet i Göteborg, ett pausat justitieutskott i USA om en kontroversiell fond, attack från Libanon mot Israel trots Trumps påstådda överenskommelse, samt explosioner i Ukraina med minst nio dödade.

Read more »

Stockholms nya AI‑system skyller på parkeringsböter med 5 000 koba i timmenStadens senaste kontrollsystem använder infraröda kameror och generativ AI för att skanna upp till femtusen registreringsskyltar i timmen, avgöra om bilen har betalat parkeringsavgift och automatiskt utfärda böter. Systemet samlar data för att förbättra stadens parkeringsregler och taxor.

Read more »

Jaime Segura lämnar Malmö FF efter ett avtal om gemensamt beslutMalmö FF och teknisk chef Jaime Segura har kommit överens om att avsluta hans anställning efter två år i klubben. Klubbchef Daniel Andersson tackar Segura för hans professionalism och hängivna arbete, framför allt med de strategiska aspekterna. Segura själv beskriver tiden som en otrolig erfarenhet både yrkesmässigt och personligt. Rollen kommer inte att tillsättas, istället kommer hans uppgifter att fördelas bland de andra ledamöterna i den sportsliga ledningen.

Read more »

Stockholms hyresmarknad fungerar inteHyresgästföreningens dominerande ställning hämmar konkurrensen och bidrar till en dysfunktionell hyresmarknad i Stockholm. Fler förhandlingsparter och större mångfald behövs för att få systemet att fungera bättre. Det skriver företrädare för den nybildade föreningen Hyresbostadsägarna i Stockholm i ett debattinlägg.

Read more »