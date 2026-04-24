Besvikelse efter IVF-beslut – paret vill ha syskon men får inget stöd

Regeringens utökning av antalet statligt finansierade IVF-försök gäller endast för det första barnet, vilket lämnar par som vill ha syskon utan ekonomiskt stöd. Detta väcker kritik och oro bland ofrivilligt barnlösa.

Paret Charlotte och Carl Hennerstedt känner sig besvikna över regeringens beslut att utöka antalet statligt finansierade IVF -försök från tre till sex. Utökningen gäller dock endast för det första barnet, vilket innebär att de inte kan få ekonomiskt stöd för att skaffa ett syskon till sin dotter Nora.

Sverige står inför en demografisk utmaning med sjunkande födelsetal, och regeringen har tillsatt en utredning för att undersöka orsakerna. Många par som är beroende av IVF drömmer om ett syskon, men de ekonomiska hindren är ofta för stora. Charlotte beskriver sin önskan om en stor familj och betonar vikten av syskonstöd. Beslutet att begränsa bidraget till det första barnet kritiseras av både paret Hennerstedt och Margareta Kitlinski, överläkare vid reproduktionscentrum i Malmö.

Kitlinski menar att dagens IVF-behandlingar är så effektiva att många par lyckas redan inom de första tre försöken, och att politiken därför missar poängen med det ökade bidraget. Hon understryker att ofrivillig barnlöshet är en medicinsk diagnos som bör tas på större allvar, och drar en parallell till att förvänta sig att en person som drabbats av en andra hjärtinfarkt ska betala för vården själv.

Paret Hennerstedt föreslår att alla par med ofrivillig barnlöshet ska få sex IVF-försök oavsett om det gäller första, andra eller tredje barnet. De förbereder sig nu för en ny IVF-process med befintliga embryon, men kostnaden är betydande och de är beroende av ekonomiskt stöd från sina föräldrar. Kostnaden för IVF-behandlingar varierar kraftigt, från 25 000 kronor per embryoinläggning till 97 000 kronor för tre försök på en privat klinik.

Paret Hennerstedt överväger det dyrare alternativet, men är medvetna om att de eventuellt skulle behöva sälja sin lägenhet eller ta lån om det inte fungerar. Charlotte argumenterar för att man istället för att försöka motivera de som inte vill ha barn att skaffa barn, bör satsa på de som redan vill ha barn men saknar ekonomiska resurser.

Socialminister Jakob Forssmed utesluter inte att staten kan komma att finansiera syskonförsök i framtiden, med hänvisning till det låga födelsetalet i Sverige och en rapport om barnafödande. Han betonar dock att det i nuläget inte finns några sådana beslut fattade av regeringen, men att Kristdemokraterna anser att syskonförsök är en viktig fråga





IVF Ofrivillig Barnlöshet Fertilitet Reproduktion Barnafödande

