Besvikelsen i Nobelhallen: Publiksiffran i finalen väcker frågor

Den hockeyallsvenska finalserien har intagit Karlskoga, men publikstödet har inte motsvarat förväntningarna. En 31-årig profil i klubben kritiserar bristen på fullsatta läktare.

När den hockeyallsvenska finalserien nådde Nobelhallen i Karlskoga för sin första hemmamatch, infann sig en märklig atmosfär på läktarna. Den 31-årige profilen, som är fostrad i klubben och länge varit en av de mest tongivande spelarna i Hockeyallsvenskan , var på plats för att följa dramat från åskådarplats. Det som borde ha varit en elektrisk inramning med fullsatta läktare och ett enormt publiktryck visade sig dock ha glest med folk på sina håll.

Trots att det rörde sig om en final mot Björklöven var det fullt möjligt att välja och vraka mellan flera lediga sittplatser i arenan, en syn som inte motsvarade de höga förväntningarna på en sådan betydelsefull drabbning. I en intervju efter matchens inledning uttryckte den tidigare stjärnan sin frustration över publiksiffran. Han betonade att han verkligen önskade att arenan hade kunnat visa upp en fullsatt läktare, men konstaterade att intresset inte riktigt nått de höjder man hoppats på. Han passade även på att skicka en liten passning till invånarna i Karlskoga, där han menade att det finns en potential hos publiken som inte riktigt togs tillvara under just denna kväll. Han drog paralleller till tidigare säsonger och minnesvärda semifinalserier mot storlag som Brynäs och Djurgården, där intresset var betydligt större och trycket i hallen mer påtagligt. För en klubb som satsar allt på att nå toppen blir en sådan siffra i en finalserie en smula nedslående, särskilt när man jämför med historiska publikfester. Trots besvikelsen över att arenan inte var fylld till bristningsgränsen, valde 31-åringen att rikta ett stort tack till de supportrar som faktiskt tagit sig till Nobelhallen. Han poängterade att den trogna skaran som var på plats gjorde ett hästjobb för att skapa en inramning värdig en final. Han passade även på att lyfta fram klubbens arrangemangsansvarige, Marcus Leandersson, och dennes team som sliter hårt för att skapa en proffsig miljö trots utmaningarna med biljettförsäljningen. Det som saknades i numerär kompenserades i viss mån av den passion och det engagemang som visades upp på läktarplats. Särskilt tifona har, enligt Larsson, varit helt fantastiska och gett spelarna på isen den extra energi som krävs i en jämn finalserie mot Björklöven. Fokus måste nu ligga på att mobilisera krafterna för de kommande matcherna, då klubben hoppas se en betydligt större uppslutning för att stötta laget hela vägen till en eventuell seger





