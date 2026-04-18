Bibeln som evig källa i populärkulturen

En personlig reflektion kring hur bibliska texter fortsätter att inspirera och finna nya uttryck inom populärkulturen, från musik till samtalsämnen på tåget.

Det kan vara svårt att greppa den pågående diskussionen om kristendomens återupplivande. Kanske är det en naturlag att allt som är lite oklart och fascinerande genast måste analyseras och trendmarkeras. Det påstås att det är modernt att tro på Jesus igen, men vad menar man egentligen med kristendomens återkomst? Ett mer korrekt, men kanske mindre säljande svar, är att kristendomen aldrig riktigt lämnade oss, det vill säga samhället. Snarare var det samhället som vände kyrkan ryggen, möjligtvis för att kyrkan hade blivit förstelad. Till och med den framstående filosofen Jürgen Habermas lär ha accepterat kristendomens betydelse under sin ålderdom.

Min egen upplevelse av Bibelns särskilda kraft i vår tid inträffade på ett tåg mellan Malmö och Stockholm strax före påsk. Under hela resan satt jag bredvid tre unga kvinnor som nyligen hade deltagit i en bibelkonferens i Köpenhamn. De diskuterade passionerat sina favoritcitat och vad det faktiskt innebär att vara kristen. De menade att det inte räcker att bara bära ett kors; man måste leva efter Bibelns principer. I det fjärde sätet i deras grupp satt en ung man, som liknade en ung Hermann Hesse, och tittade på en svartvit film på SVT Play i sin mobiltelefon. Tidigare under dagen hade han läst en text på grekiska. Själv satt jag med en svensk samtidsroman om 1960-talet, kanske inte helt i linje med dagens fokus, men jag blev ständigt avbruten av det informella kristendomsseminariet som utspelade sig bredvid mig. Jag hade inget emot det. Min egen bok kändes märkligt genomskinlig och onödig i jämförelse med dessa ungas engagerade samtal. Jag undrar om jag någonsin har haft en trevligare tågresa – tillåt mig att vara lite agnostisk på den punkten. För en härdad litteraturvetare var detta improviserade samtal som en snabbfärd till frälsningen.

Klimaxet i detta spontana samtal inträffade när en av kvinnorna, någonstans mellan Hässleholm och Alvesta, läste upp följande rader: ”Till allt är en tid och var tid är en tid för allt. En tid att födas, en tid att dö…” Jag ryckte till i mitt säte. Vänta nu. Jag kände omedelbart igen orden, men inte från Bibeln. Var det inte … The Byrds! Och deras oförglömliga 60-talslåt ”Turn! Turn! Turn!”? Hur kom det sig att en av kvinnorna läste upp dessa ord från Bibeln? Utan att fuska och googla på tåget, insåg jag snart att Pete Seegers låttext till The Byrds gamla listetta faktiskt var en nästan ordagrann bearbetning av de första åtta verserna i det tredje kapitlet av Predikaren i Gamla testamentet. Med några pacifistiskt inriktade tillägg är det en utmärkt kandidat till pophistoriens mest lyckade tolkning av Bibelns bilder och budskap. Men ärligt talat finns det för många poplåtar med biblisk touch. När man väl börjar gräva, tar det aldrig slut. Bara i Sverige finns Kjell Höglunds klassiska 'Genesarets sjö' och Kents 'En tid för allt'. En personlig favorit är Union Carbide Productions 'Golden Age' med raderna 'I’m waiting here for the meek/they will inherit this time', vilket kommer från Matteusevangeliets 'Saliga är de ödmjuka, ty de skall ärva jorden'.

För några år sedan deltog jag i ett föredrag där en man från det småländska Bibelbältet pedagogiskt demonstrerade hur Bob Dylans låtkatalog är full av referenser till Gamla testamentet. Och då har vi inte ens nämnt Leonard Cohens 'Hallelujah', reggaemusik eller den upphypade Rosalía. Man kan med fog säga att Bibelns funktion som bränsle för populärkulturen fortfarande är ohotad. Trots seriösa försök att ställa populärkulturen i motsats till de kanoniska skrifterna, finns det ett stort antal verk som hämtar sitt material från Bibeln. Bränslet i Bibeln finns kvar, även om spekulationerna kring dess värde kan te sig lika osäkra som en båttur på Hormuzsundet.





