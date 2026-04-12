Bieber hyllade Youtube på Coachella, tragisk händelse i Haiti och andra nyheter

Sammanfattning av aktuella nyheter: Justin Bieber gjorde comeback på Coachella och hyllade Youtube. Tragisk händelse i Haiti där minst 30 personer miste livet. Högt valdeltagande i Ungern. Bollywood-stjärnan Asha Bhosle har avlidit. En kvinna anhållen misstänkt för försök till dråp. Kustbevakningen bordade fartyg. Marie-Louise Eta tar över som tränare för Union Berlin. Abba Voyage har haft stor framgång. Flera gräsbränder i Sverige.

Justin Bieber , som slog igenom på Youtube 2008, gjorde en minnesvärd comeback på Coachella -festivalen i Kalifornien. Under sin spelning, som ägde rum på söndagsmorgonen svensk tid, valde han att hylla plattformen som en gång lanserade hans karriär. Han använde en stor skärm för att visa upp gamla klipp och videor från hans tidiga dagar, samtidigt som han framförde sina låtar. Detta blev en nostalgisk resa för publiken och en hyllning till hans rötter. Bieber var inte ensam på scenen.

Han fick sällskap av artister som Kid Laroi och Wizkid, vilket bidrog till spelningens stjärnglans. Detta var hans första stora konsert sedan 2022, vilket gjorde återkomsten ännu mer efterlängtad och betydelsefull för fansen. \Samtidigt rapporteras om en tragisk händelse i Haiti där minst 30 personer miste livet i samband med trängsel vid den historiska platsen La Citadelle. Fästningen från 1800-talet, som är ett populärt turistmål, var fullsatt av besökare när trängseln uppstod. Enligt lokala källor, inklusive Alix Didier Fils-Aime, befann sig många unga personer på platsen. Denna tragiska händelse påminner om vikten av säkerhet vid offentliga evenemang och turistattraktioner. \I andra nyheter rapporteras om en frontalkollision mellan två personbilar utanför Sollefteå, där en 85-årig man omkom. Polisen bekräftade senare dödsfallet. I Ungern rapporterades ett högt valdeltagande under dagen. Enligt preliminära siffror hade 17 procent av väljarna röstat redan vid klockan 9 på morgonen, vilket är en markant ökning jämfört med 2022 års val. Valet står mellan sittande premiärminister Viktor Orbán och utmanaren Péter Magyar. Bollywood-stjärnan Asha Bhosle, en av Indiens mest framstående sångerskor, har avlidit vid 92 års ålder. Bhosle var känd för sina bidrag till otaliga Bollywood-filmer och samarbetade med många internationella artister under sin långa karriär. En kvinna har anhållits misstänkt för försök till dråp på ett barn i förskoleåldern i Nyköpings kommun. Kustbevakningen har bordat ett fartyg med Panamaflagg utanför Ystad. Fartyget, som kom från Ryssland, var på väg till Spanien. Det tyska Bundesligalaget Union Berlin sparkade sin tränarstab och Marie-Louise Eta tar över som ny tränare. Abba Voyage har lockat över fyra miljoner besökare sedan premiären 2022, vilket är en milstolpe för den digitala konserten. Flera gräsbränder har brutit ut på olika platser i Sverige, och SMHI varnar för hög brandrisk i stora delar av landet





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Man häktad för dubbelmord i Brattås 2005En man har häktats misstänkt för dubbelmordet på Gerd Wiklund och Tor Öberg i Brattås 2005. Offrens dotter, Barbro Öberg, hittade paret mördade och har i över 20 år sökt svar på vad som hände. Hon uttrycker både hopp och lättnad över att en misstänkt nu är anhållen och häktad.

Read more »

Dokumentär om röstköp skakar UngernEn dokumentär om omfattande röstköp på den ungerska landsbygden, som avslöjar hur kontanter och hot används för att påverka valresultat, har fått över 2,1 miljoner visningar på Youtube och väckt stor uppmärksamhet i Ungern.

Read more »

”Supernatural”-stjärnan avslöjar vem han kommer spela i ”The Boys”Att de två omtyckta serierna 'Supernatural' och 'The Boys' går in i varandra är ingen nyhet: showrunnern Eric Kripke jobbade på bägge, och har redan rekryterat bland andra Jensen Ackles och Jeffrey Dean Morgan till 'The Boys' från 'Supernatural'.

Read more »

Därför vill Trump se Orbán vinna: "En broder i EU"Donald Trump hyllar Viktor Orbán inför det ungerska parlamentsvalet. – Han är en fantastisk kille och det är en sådan ära att få hylla honom, säger Trump. Men varför bryr sig USA:s president om valet i Ungern?

Read more »

YouTube höjer priset på Premium. I alla fall i USA.Många tjänster skruvar ju upp sina priser hela tiden och nu har det än en gång blivit dags för YouTube att höja priset på sitt Premium-abonnemang. Det är dock initialt den amerikanska marknaden som drabbas. Prishöjningarna slår mot samtliga abonnemangsformer och gäller omedelbart för nya kunder. De...

Read more »